Tiroteo Escolar Georgia planea implementar sistemas de detección de armas en todas las escuelas públicas Un proyecto de ley, que está cerca de ser aprobado, propone la instalación de nueva tecnología que combina análisis informático, cámaras y campos electromagnéticos para detectar armas de fuego y cuchillos.

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Georgia podría convertirse en el primer estado de Estados Unidos en exigir revisiones diarias de todos los estudiantes en busca de armas al ingresar a las escuelas públicas, como respuesta al tiroteo escolar de 2024.

El proyecto de ley que propone la instalación de sistemas de detección de armas está cerca de ser aprobado y ahora requiere las votaciones finales en el Senado y la Cámara de Representantes, antes de llegar al gobernador Brian Kemp para su firma o veto.

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Algunas escuelas ya utilizan detectores de metales o mochilas transparentes, pero la nueva tecnología combina análisis informático, cámaras y campos electromagnéticos para detectar armas de fuego y cuchillos; este tipo de sistemas se ha extendido también a estadios, pabellones deportivos y hospitales.

El representante Chuck Efstration, promotor del proyecto y líder republicano en la Cámara, afirma que los estudiantes y docentes merecen la misma seguridad que se aplica en juzgados y otros lugares públicos.

Sin embargo, en Georgia surgen dudas sobre quién asumirá los costos, ya que cada sistema puede superar los 10 mil dólares, y sobre la carga adicional que supone para el personal escolar supervisar los controles. También hay cuestionamientos sobre su necesidad en escuelas primarias y preocupaciones por falsas alarmas, que podrían disminuir la vigilancia efectiva.

Actualmente, el estado otorga 50 mil dólares por escuela para seguridad, pero muchos distritos ya usan esos fondos para oficiales de seguridad, por lo que legisladores proponen un préstamo adicional de 50 millones para costear los nuevos sistemas de detección.

Algunos críticos consideran que la medida refleja una aceptación de la violencia armada en lugar de limitar el acceso a armas, mientras que otros señalan que —a nivel nacional— pocos estudios demuestran que los detectores de armas previenen tiroteos escolares.

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¿Cuál fue el tiroteo de 2024 que impulsó este proyecto de ley?

El 4 de septiembre de 2024 se produjo un tiroteo en la Apalachee High School, una escuela secundaria en Winder, Georgia, cuando un estudiante de 14 años abrió fuego dentro del plantel.

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En el ataque murieron cuatro personas, incluyendo dos alumnos y dos profesores, y al menos nueve personas resultaron heridas antes de que el sospechoso fuera detenido por la policía.

El joven, identificado como Colt Gray, fue arrestado y posteriormente acusado como adulto por cuatro cargos de asesinato y múltiples cargos adicionales por agresión agravada, mientras que su caso sigue en proceso en tribunales.

El tiroteo fue el más mortífero en la historia de Georgia hasta ese momento y generó un debate intenso sobre seguridad escolar y acceso a armas, con investigaciones que incluyen testimonios sobre cómo el sospechoso obtuvo el arma y advertencias previas sobre amenazas que había hecho.