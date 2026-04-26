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Tiroteo en Bloomington deja 9 heridos tras festejos del "Little 500"

Una noche de celebración se tornó en tragedia durante la madrugada de este domingo 26 de abril, cuando un tiroteo masivo en la concurrida avenida Kirkwood, cerca del campus de la Universidad de Indiana (IU), dejó un saldo de nueve personas heridas

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Por:N+ Univision
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Las autoridades locales han iniciado una investigación de emergencia tras un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en la cuadra 400 de E. Kirkwood Avenue. Aproximadamente a las 12:25 a. m., oficiales que vigilaban a una gran multitud congregada en la zona escucharon múltiples detonaciones, lo que provocó el despliegue inmediato de las unidades mientras la gente se dispersaba en medio del caos.

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El saldo preliminar es de al menos nueve personas heridas, aunque la policía aún no ha determinado cuántas sufrieron impactos directos de bala o lesiones causadas por fragmentos. El operativo de respuesta coordinó el traslado de seis víctimas en ambulancia, mientras que dos más llegaron a hospitales en vehículos particulares y una novena persona fue transportada directamente en una patrulla policial.

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Hasta el momento, el Departamento de Policía de Bloomington informó que no cuentan con ningún sospechoso bajo custodia ni se ha difundido una descripción oficial sobre el presunto agresor. La zona permanece bajo estricta vigilancia mientras los investigadores revisan las evidencias recolectadas en el lugar de los hechos para esclarecer los motivos del ataque.

En la escena colaboran activamente la Policía de la Universidad de Indiana, la Oficina del Sheriff del Condado Monroe y la Policía Estatal. Para documentar el área y apoyar la búsqueda de indicios, se han desplegado vehículos aéreos no tripulados y un helicóptero estatal, manteniendo un operativo conjunto de alta prioridad en las inmediaciones del campus universitario.


Información en desarrollo...

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