Lo que se sabe del tiroteo en una escuela cristiana de Wisconsin que dejó dos muertos y una estudiante como sospechosa

Video Tiroteo en escuela de Wisconsin: identifican a una adolescente de 15 años como la autora del ataque

La ciudad de Madison, en Wisconsin, sigue conmocionada tras el tiroteo registrado este lunes en la escuela cristiana Abundant Life, en el que un estudiante y un profesor fueron asesinados presuntamente a manos de otra alumna de 15 años que después se quitó la vida, según las autoridades.

La policía se encuentra investigando lo sucedido y aún hay muchos datos que se desconocen como el móvil del crimen, por lo que las autoridades se encontraban a última hora del lunes hablando con los familiares de la supuesta atacante para tratar de obtener más información.

"Me siento un poco consternado ahora, tan cerca de Navidad… Cada niño, cada persona en ese edificio es una víctima y será una víctima para siempre... Tenemos que averiguar y tratar de reconstruir lo que pasó exactamente”, dijo el jefe de policía de Madison, Shon Barnes, y agregó que los detectives estaban “trabajando duro para encontrar tantas respuestas como podamos”.

“Estamos orando por los niños, los educadores y toda la comunidad escolar de Abundant Life mientras esperamos más información y agradecemos a los equipos de emergencia que están trabajando rápidamente para responder”, dijo por su parte el gobernador de Wisconsin, Tony Evers.

En un comunicado, el presidente Biden ofreció sus condolencias a las víctimas del suceso. “Hoy, las familias de Madison, Wisconsin, están de luto por la pérdida de quienes fueron asesinados y heridos en la escuela cristiana Abundant Life”, declaró el presidente. “Es impactante e inconcebible”.

Citando otros tiroteos en escuelas, Biden dijo que “es inaceptable que no podamos proteger a nuestros niños de este flagelo de la violencia armada”.

La Casa Blanca aseguró que funcionarios federales estaban en contacto con las autoridades locales para brindar apoyo.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del tiroteo escolar más reciente sufrido por la población de Estados Unidos.

¿Cómo se originó el tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life de Wisconsin?

Barnes dijo que la policía fue alertada poco antes de las 11:00 am del lunes, cuando un alumno de segundo grado llamó al 911 desde el interior de la escuela para avisar de que había un atacante activo.

El tiroteo ocurrió dentro de un aula en una sala de estudio donde había estudiantes de diferentes cursos.

A solo tres millas de la escuela queda un centro de entrenamiento de la policía, por lo que los agentes se desplazaron desde allí.

“Lo que comenzó como un día de entrenamiento se convirtió en un día real”, dijo Barnes. El portavoz policial aseguró que los agentes no dispararon sus armas cuando entraron corriendo al edificio.

La policía bloqueó las carreteras alrededor de la escuela, a donde también acudieron agentes federales. Según reveló un funcionario a la agencia AP, los investigadores creen que la atacante usó una pistola de 9 mm.

¿Qué se sabe de las víctimas del tiroteo escolar en Wisconsin?

Las dos víctimas mortales son un profesor y un estudiante adolescente de la escuela. Además, otros cinco alumnos y un docente heridos fueron tratados en hospitales de la zona. Dos de los estudiantes se encuentran en estado crítico y sus vidas corren peligro.

La policía no divulgó este lunes los nombres y edades de las víctimas hasta estar seguros de que todos los familiares conocían lo sucedido y estaban de acuerdo con que se hicieran públicas sus identidades.

Bethany Highman, la madre de una estudiante que resultó ilesa, corrió a la escuela después de conocerse la noticia del tiroteo.

“Cuando sucede, tu mundo se detiene por un minuto. Nada más importa”, dijo Highman a AP. “No hay nadie a tu alrededor. Uno simplemente sale corriendo hacia la puerta y trata de hacer todo lo que puede como padre para estar con sus hijos”.

Lisa Adams, portavoz del Hospital St. Mary’s en Madison, confirmó que el centro ha recibido pacientes del tiroteo, pero no quiso proporcionar más detalles. “Estamos orando por todos los afectados por el trágico incidente de hoy en Abundant Life Christian School y por nuestra comunidad. Estamos agradecidos por los trabajadores de emergencias que actuaron rápidamente hoy”, dijo.

¿Qué se sabe de la presunta autora del tiroteo en la escuela de Wisconsin?

La policía identificó a la presunta atacante, una estudiante de 15 años de la misma escuela, como Natalie Rupnow, conocida con el nombre de 'Samantha'.

La evidencia apunta a que la supuesta autora murió tras el tiroteo "por una herida de bala", probablemente tras quitarse la vida ella misma, dijo Barnes.

Cuando los agentes llegaron al lugar "encontraron a la persona responsable que estaba en el suelo", aseguró el funcionario. La joven fue declarada muerta camino al hospital.

Hasta el momento, los investigadores desconocen qué motivo podría estar detrás del crimen.“No sé por qué, y siento que si supiéramos por qué, podríamos evitar que estas cosas sucedan”, dijo Barnes.

Las autoridades interrogaron a los familiares de Rupnow y declararon que no tiene intención de presentar cargos contra ellos. “Los padres están cooperando plenamente, no tenemos motivos para creer que hayan cometido un delito en este momento”, dijo Barnes.

El portavoz policial pidió precaución a la hora de creer y difundir informaciones aparecidas en redes sociales, como un manifiesto publicado por una persona que supuestamente tendría algún tipo de conexión con Rupnow, pero del que aún no se pudo confirmar su autenticidad.

También dijo desconocer si la supuesta atacante era una persona transgénero, como aseguraron algunos usuarios de redes. “No sé si Natalie era transgénero o no. Y, francamente, no creo que eso sea importante en absoluto”, dijo Barnes.

¿Cómo es la escuela donde se registró el tiroteo en Wisconsin?

Barbara Wiers, directora de relaciones escolares y primarias de Abundant Life Christian School, dijo que la escuela tiene un total de 420 estudiantes desde jardín de infantes hasta 12º grado.

Aclaró que la escuela no tiene detectores de metales, pero utiliza otras medidas de seguridad como cámaras.

Wiers aseguró que aunque el tiroteo "ha sacudido" a la comunidad escolar, los estudiantes "se comportaron magníficamente" y supieron cómo actuar en todo momento gracias a los simulacros realizados periódicamente. El centro educativo pidió oraciones en una breve publicación en Facebook.

El sitio web de la escuela dice que fue fundada en 1978 “para ofrecer a los estudiantes excelencia académica en un contexto centrado en Cristo” y que está acreditada por la Asociación de Escuelas Cristianas Internacionales.

¿Cuántos tiroteos en escuelas han ocurrido este año en EEUU?

El sitio web de la organización contra la violencia Everytown for Gun Safety muestra que este año ha habido al menos 202 tiroteos escolares, que resultaron en 56 muertes y 147 heridos. Esos datos no incluyen el tiroteo de este lunes en Madison.

El tiroteo escolar más mortífero en 2024 ocurrió en septiembre en Apalachee High School en Georgia. Colt Gray, un estudiante de 14 años, abrió fuego con un rifle de asalto semiautomático y cuatro personas murieron asesinadas. Otras nueve resultaron heridas.

Un gran jurado acusó a Gray y a su padre, quien fue acusado de darle a su hijo acceso al arma, de asesinato y otros cargos. Ambos se declararon inocentes.

El año pasado, 45 personas murieron en 158 tiroteos escolares, frente a las 67 víctimas mortales de los 181 tiroteos registrados en 2022, según la misma fuente.

Pese a que algunos de estos tiroteos han provocado intensos debates sobre el control de armas, ninguno ha conseguido cambiar las leyes nacionales sobre este tema.

Las armas de fuego fueron la principal causa de muerte entre los niños en 2020 y 2021, según KFF, una organización sin fines de lucro que investiga cuestiones de atención médica.

