La madre del presunto autor del tiroteo en Georgia llamó a la escuela para advertir de una "emergencia" media hora antes del ataque

La madre del joven de 14 años acusado del tiroteo en una escuela secundaria de Georgia que dejó cuatro muertos esta semana había llamado a la escuela poco antes del ataque para advertir de una "extrema emergencia".

Annie Brown, tía del adolescente, le dijo al diario The Washington Post que su hermana y madre de Colt Gray, le envió un mensaje de texto diciendo que habló con un consejero escolar y los instó a encontrar "inmediatamente" a su hijo para comprobar cómo estaba.

Brown proporcionó capturas de pantalla del intercambio de mensajes de texto al periódico, que también informó que un registro de llamadas del plan telefónico compartido de la familia mostró que se realizó una llamada a la escuela unos 30 minutos antes de la hora que se estima comenzaron los disparos. La mujer confirmó el dato a AP el sábado en mensajes de texto, pero se negó a proporcionar más comentarios.

Colt Gray, de 14 años, fue acusado de asesinato por la muerte de dos estudiantes y dos profesores en la escuela secundaria Apalachee, ubicada a las afueras de Atlanta. Su padre, Colin Gray, está acusado de asesinato en segundo grado por proporcionarle a su hijo el rifle semiautomático estilo AR 15 que usó.

¿Obsesionado con la masacre de Parkland?

Aunque la investigación seguía este domingo en una fase muy inicial, ya se han descubierto algunos indicios que apuntan a que el autor del tiroteo en Georgia buscaba replicar de algún modo la matanza de Parkland, Florida, en la que murieron 17 personas.

Al menos a eso apunta lo que según medios han encontrado los agentes policiales que han registrado su vivienda. En su dormitorio había textos suyos sobre un tiroteo que junto con el de Uvalde (Texas) en 2022 figura entre las peores matanzas escolares de la historia del país.

Esa pista puede servir a los investigadores a entender las motivaciones de un joven que había crecido en el seno de una problemática familia, marcada por la violencia y un desahucio.

Su padre, quien le regaló un fusil de asalto a pesar de los perturbadores antecedentes que vinculaban al joven con amenazas en internet de desatar una matanza escolar y quien también fue acusado de homicidio, enfrenta hasta 180 años de cárcel.

Con información de AFP, AP y EFE.

