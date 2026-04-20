Louisiana (Estado) Un aula de preescolar se ve conmocionada y vacía por la pérdida de sus alumnos tras la masacre en Luisiana El regreso a clases en la escuela local de Shreveport fue una dolorosa jornada para los maestros y compañeros de los niños ausentes

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La maestra Angela Hall siempre comienza el día reuniendo a sus alumnos de preescolar en círculo en su aula de Shreveport, Luisiana. Los niños ríen. Comparten. Y buscan quién falta.

“Braylon no está aquí”, recordó que le dijo uno de sus alumnos el lunes.

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Braylon Snow, que acababa de cumplir 5 años, fue uno de los siete hermanos que murieron a tiros el domingo a manos de su padre en un ataque en el que también falleció su primo. El tiroteo conmocionó las aulas de Shreveport, donde profesores como Hall se encontraron el lunes con padres angustiados y una mezcla de emociones encontradas.

En el aula de Hall en el programa Johnnie L. Cochran Head Start, es probable que los alumnos notaran la ausencia de Braylon de inmediato. Todos los días, Hall les pide a sus alumnos que busquen a sus amigos que no estén presentes.

“Cuando regresen mañana, podremos decirles: ‘¡Oigan, los extrañamos! “Nos alegra que hayan vuelto’”, les dice.

Pero Hall no estaba preparada para decirles a los alumnos que el chico al que describió como un "chico genial" no iba a regresar. Continuó con la asamblea. Aturdida y con el corazón roto, aguantó hasta el mediodía y luego se fue a casa.

“Ahora mismo no puedo cuidar de mis hijos porque siento que necesito un momento de silencio para rezar”, dijo.

Se acaba la etapa preescolar

En Head Start, los preparativos para la ceremonia de graduación del próximo mes están en pleno apogeo. Hall, organista y pianista de su iglesia bautista local, compuso una canción para la ceremonia.

Los alumnos, vestidos con toga y birrete para las festividades, han estado ocupados aprendiendo las palabras, entusiasmados ante la perspectiva de comenzar el jardín de infancia en otoño. Hall se esforzaba por asegurarse de que estuvieran preparados.

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El jueves pasado, durante la hora de entrada al colegio, apartó a la madre de Braylon y le contó con orgullo que Braylon ya escribía su nombre y apellido. Además, Braylon se estaba volviendo muy independiente, echando él solito el sirope para sus tortitas. Ni siquiera necesitaba que le recordaran que se lavara las manos.

“Braylon no me da ningún problema”, le dijo a su madre.



Braylon saludaba a Hall —conocida por sus alumnos como "la señora Hall"— todos los días con un pequeño saludo con la mano.

Conforme avanzaba el año, ella le sacaba cada vez más sonrisas con los dientes separados. Le encantaba jugar en el patio: a las escondidas, al pilla-pilla e incluso a las luchas. Ella se ríe al recordarlo.

“En clase, la mayor parte del tiempo era un chico bastante callado”, dijo. “Cuando tenía un poco más de energía o algo así, era un placer verlo sonreír y reír”.

Surgen noticias del tiroteo

Pero entonces llegó el domingo. Después de la iglesia, fue a casa de su madre. Fue entonces cuando se topó con un artículo sobre el tiroteo.

La cantidad de víctimas era tan grande que le costaba asimilarlo. Entonces supo que Braylon estaba entre las víctimas. También conocía a uno de sus hermanos. Él había sido alumno del programa Head Start en la escuela el año anterior.

“Me derrumbé y rompí a llorar”, dijo.

Lo mismo ocurrió el lunes por la mañana al dejar a los niños en la escuela, cuando cruzó la mirada con uno de los padres. Ninguno de los dos pudo decir nada; los niños de preescolar estaban a su alrededor.

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“Me derrumbé al instante”, dijo. Lo mismo les ocurrió al padre y a la auxiliar de maestra.

Ahora se apoya en su fe. Reza por los difuntos, por las familias y también por los maestros.

“Y estoy orando por todos los educadores que estuvieron conectados con estos niños porque es difícil porque los bebés de mis padres se convierten en mis bebés. Y los trato como si fueran míos. Así que realmente estoy orando para que Él nos sostenga a todos durante este tiempo.”