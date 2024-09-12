La Patrulla Fronteriza no estaba capacitada para atender el tiroteo en Uvalde: informe oficial

Video "Ayuda, no quiero morir": nuevos audios revelan la falta de acción de autoridades durante tiroteo de Uvalde

Los agentes de la Patrulla Fronteriza que acudieron al tiroteo en la localidad texana de Uvalde en mayo de 2022 no pusieron a nadie a cargo en el lugar y estaban insuficientemente capacitados para hacer frente a lo que se convirtió en una de las masacres escolares más letales en la historia de Estados Unidos, según un informe federal divulgado el jueves.

La investigación, que fue realizada por docenas de agentes especiales de la OPR que revisaron miles de horas de vídeo y realizaron más de 200 entrevistas, concluyó que ningún miembro del personal de la Patrulla Fronteriza que operaba en el lugar había violado ninguna norma, reglamento o ley, por lo que ningún miembros de su personal fue sujeto de medidas disciplinarias.

La investigación efectuada por la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Seguridad Nacional es la primera en examinar específicamente las acciones de los 188 agentes fronterizos que se reunieron en la Escuela Primaria Robb, más que cualquier otra agencia policial.



Un adolescente armado con un fusil tipo AR mató a 19 estudiantes y a dos profesoras dentro de un aula de cuarto grado antes de que un grupo encabezado por un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza ingresara al salón y lo abatiera, de acuerdo con investigadores.

La investigación reveló una cascada de problemas

“El hecho de que el personal policial que llegó no estableciera protocolos identificables de manejo de incidentes o de comando y control condujo a una respuesta desorganizada al tiroteo en la Escuela Primaria Robb”, afirma el informe.

“Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley estableció claramente el mando en la escuela durante el incidente, lo que provocó retrasos, inacción y potencialmente más pérdidas de vidas”.

Un agente de la Patrulla Fronteriza que se alineó detrás de otros oficiales que irrumpieron en el salón de clases donde se encontraba el tirador describió la escena como “confusión masiva”.

"Le sorprendió la cantidad de personas que acudieron al accidente y no estaba seguro de quién estaba a cargo", afirma el informe.

Desde la balacera, en gran medida, la Patrulla Fronteriza no ha enfrentado las mismas duras críticas que los policías estatales de Texas y la policía local por el error de no haber confrontado antes al agresor. El joven armado estuvo más de 70 minutos dentro del aula del sur de Texas, mientras un creciente número de policías, agentes estatales y agentes federales permanecían afuera en los pasillos.

Dos policías escolares de Uvalde señalados por no haber actuado fueron acusados formalmente este verano y se declararon inocentes.

Las familias de las víctimas llevan un largo tiempo pidiendo responsabilidades por la lenta respuesta policial en la ciudad del sur de Texas.

Más de 90 agentes de la policía estatal se encontraban en el lugar, así como policías escolares y municipales. Múltiples investigaciones federales y estatales han dejado al descubierto una cascada de problemas en la capacitación, la comunicación, el liderazgo y la tecnología de las fuerzas del orden, y han cuestionado si los agentes priorizaban sus propias vidas sobre las de los niños y los maestros.

Lo que han establecido otros informes sobre Uvalde

Un informe publicado por legisladores estatales aproximadamente dos meses después del tiroteo encontró una “toma de decisiones atrozmente deficiente” por parte de las fuerzas del orden.

Y entre las críticas incluidas en un informe del Departamento de Justicia publicado a principios de este año decía que “no hubo urgencia” en establecer un centro de comando, lo que generó confusión entre los policías sobre quién estaba a cargo. Ese informe destacó problemas en capacitación, comunicación, liderazgo y tecnología que, según los funcionarios federales, contribuyeron a que la crisis durara mucho más de lo necesario.

Mientras estudiantes y maestros aterrorizados llamaban al 911 desde el interior de las aulas, decenas de agentes permanecían en el pasillo tratando de decidir qué hacer. Los padres desesperados que se habían reunido afuera del edificio les rogaron que entraran.

El mes pasado, la ciudad publicó una colección masiva de grabaciones de audio y video de ese día que incluía llamadas al 911 de estudiantes dentro del aula. Se puede escuchar a un estudiante que sobrevivió pidiendo ayuda en una serie de llamadas al 911, susurrando por teléfono que había “muchos” cadáveres y diciéndole al operador: “Por favor, no quiero morir. Mi maestro está muerto. Ay dios mío."

El pistolero de 18 años ingresó a la escuela a las 11:33 am, primero abrió fuego desde el pasillo y luego entró en dos aulas contiguas de cuarto grado. Los primeros agentes que acudieron llegaron a la escuela minutos después. Se acercaron a las aulas, pero luego se retiraron cuando el pistolero abrió fuego.

Finalmente, a las 12:50 pm, un grupo liderado por un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza ingresó a una de las aulas y mató a tiros al pistolero.

¿Chivos expiatorios?

Jesse Rizo, cuya sobrina Jacklyn Cazares fue una de los estudiantes asesinados, dijo que si bien no había visto el informe, fue informado por miembros de la familia que sí lo habían visto y se sintió decepcionada al saber que nadie había sido responsabilizado.

“Esperábamos ciertos resultados después de estas investigaciones, y ha sido una decepción tras otra”, dijo Rizo, que forma parte de la junta escolar de Uvalde.

Dos de los agentes que respondieron ahora enfrentan cargos penales. El exjefe de policía de la escuela de Uvalde, Pete Arredondo, y el exoficial escolar, Adrián Gonzales, se declararon inocentes de múltiples cargos de abandono y puesta en peligro de niños. Un policía estatal de Texas en Uvalde que fue suspendido ha sido reintegrado.

La semana pasada, Arredondo pidió a un juez que desestimara la acusación. Ha dicho que no debería haber sido considerado el comandante del incidente y ha sido “chivo expiatorio” para cargar con la culpa por las fallas de las fuerzas del orden ese día.

La policía de Uvalde dijo esta semana que un miembro del personal recibió licencia remunerada después de que el departamento terminara una investigación interna sobre el descubrimiento de videos adicionales luego de la publicación masiva de grabaciones de audio y video el mes pasado.

Las familias de las víctimas han presentado una demanda federal de $500 millones contra las fuerzas del orden que respondieron al tiroteo.



Con información de The Associated Press.

