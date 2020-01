Estudiantes indocumentados de San Diego recibirán servicios legales en colegios comunitarios

“Muchos estudiantes indocumentados que tienen DACA y son de familias con estatus migratorio mixto no se enfocan en sus estudios porque tienen en mente que pasará si alguien de su familia o ellos mismos son detenidos por autoridades de inmigración y se enfrentan a procesos de deportación”, dijo García, una mujer graduada en negocios del Southwestern College de Chula Vista. “En ocasiones sus grados académicos son bajos, no porque no sean inteligentes sino porque en mente tienen el problema migratorio y tienen que buscar maneras de encontrar un empleo para pagar vivienda, artículos escolares y colegiaturas”.