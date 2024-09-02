EEUU confisca avión de Nicolás Maduro en República Dominicana y lo lleva a Florida. Venezuela lo califica de "piratería"

Video Por qué EEUU incautó el avión de Nicolás Maduro valuado en 13 millones de dólares

El gobierno de EEUU confiscó este lunes el avión del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar su compra violó las sanciones de Washington, confirmó el Departamento de Justicia.

Según el comunicado, el avión, que había sido retenido en República Dominicana desde mayo, fue trasladado a Florida el lunes.

CNN fue el primer medio en reportar sobre la confiscación del avión privado de Maduro.

El gobierno de Maduro, por su parte, calificó como un acto de "piratería" la confiscación del avión, que en su criterio, se realizó "ilegalmente".

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo en Télegram, que su país denunciaba ante la comunidad internacional que "una vez más", las autoridades de EE.UU. vuelven a ejecutar "una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería".

EEUU cree que testaferros del líder venezolano utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión, valorado en ese momento en 13 millones de dólares, a una empresa de Florida.

El avión fue exportado de Estados Unidos a Venezuela, a través del Caribe, en abril de 2023, en una transacción destinada a eludir una orden ejecutiva que prohíbe a las personas estadounidenses realizar intercambios comerciales con el régimen de Maduro.

El avión, un Dassault Falcon 900 registrado en San Marino, fue ampliamente utilizado por Maduro para viajes al exterior, incluidos viajes a principios de este año a Guyana y Cuba.

"Que esta incautación envíe un mensaje claro: las aeronaves adquiridas ilegalmente a los Estados Unidos para el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el atardecer", dijo Matthew Axelrod, secretario adjunto de control de exportaciones del Departamento de Comercio, en un comunicado.



Varias agencias del gobierno de Estados Unidos estuvieron involucradas en la incautación del avión utilizado por Nicolás Maduro, incluyendo el ala de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, agentes del Departamento de Comercio y de la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.

El avión decomisado fue el que llevó a varios estadounidenses encarcelados durante años en Venezuela a la isla caribeña de Canouan en diciembre pasado, donde fueron intercambiados por un aliado cercano de Maduro, el empresario Alex Saab, encarcelado en los EEUU por cargos de lavado de dinero.

En marzo, voló a la República Dominicana, junto con un avión registrado en Venezuela, para lo que se cree que era mantenimiento, para nunca más partir.

Estados Unidos ha sancionado a 55 aviones registrados en Venezuela que pertenecen al gigante petrolero estatal PDVSA.

También ha ofrecido una recompensa de $15 millones por el arresto de Maduro para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas en Nueva York.

Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

El anuncio de la incautación se produce poco más de un mes después de que los venezolanos acudieran a las urnas para unas elecciones presidenciales muy esperadas, en las que las autoridades electorales leales al partido gobernante declararon a Maduro como vencedor sin mostrar ningún resultado detallado que respaldara su afirmación. La falta de transparencia ha provocado la condena internacional contra el gobierno de Maduro.

El gobierno de Estados Unidos ha estado presionando al régimen de Caracas para que presente pruebas del triunfo de Maduro.

Las actas recabadas por la oposición dan un triunfo contundente al candidato Edmundo González Urrutia.

En abril, el gobierno de Venezuela reimpuso sanciones al sector petrolero venezolano, la cuales había levantado a fin de apoyar los compromisos entre representantes de la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro contenidos en el Acuerdo de Barbados.

Según el gobierno de Biden, Venezuela violó los acuerdos cuando descalificó a la candidata presidencial opositora María Corina Machado e impuso obstáculos a la inscripción de la candidatura de su sucesora designada, Corina Yoris.

Uno de los compromisos del Acuerdo de Barbados era que el gobierno venezolano permitiera la celebración de elecciones libres y justas que incluyeran a todos los sectores del país.

El gobierno estadounidense señaló un patrón de acoso y represión constante contra representantes de la oposición venezolana entre las razones para reimponer las sanciones.

