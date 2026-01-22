ÚLTIMA HORA Estados Unidos Estados Unidos hace oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué implicaciones tiene? La decisión de abandonar el organismo parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025.

Video EEUU podría perder status ante la OMS de país libre de sarampión

Estados Unidos hizo oficial este jueves 22 de enero su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), negándose a pagar las millonarias cuotas que debe al organismo internacional, informó el Departamento de Salud estadounidense.

La decisión de abandonar el organismo parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025 y que preocupa por sus implicaciones para la salud global.

El día en que Trump regresó a la presidencia, el 20 de enero de 2025, firmó una orden ejecutiva con base en la cual emitió un aviso formal para retirarse de la agencia de las Naciones Unidas especializada en salud.

¿Qué es la OMS?

La OMS es la agencia de salud de las Naciones Unidas a la que pertenecen casi todos los países del mundo y es responsable de coordinar la respuesta a amenazas de salud globales, como brotes de viruela símica, ébola y polio.

También brinda asistencia técnica a países más pobres; ayuda a distribuir vacunas, suministros y tratamientos escasos; y establece directrices para cientos de condiciones de salud, como la salud mental y el cáncer.

Estados Unidos formaba parte del organismo internacional desde su creación el 7 de abril de 1948, fecha en que entró en vigor su Constitución y que se celebra anualmente como el Día Mundial de la Salud.

¿Por qué Trump sacó a EEUU de la OMS?

En una orden ejecutiva emitida poco después de asumir el cargo, Trump dijo que Estados Unidos se retiraría de la OMS debido al mal manejo de la pandemia de COVID-19 y otras crisis de salud globales por parte del organismo.

La OMS, al igual que otras organizaciones de salud pública, cometió errores durante la pandemia, incluida su recomendación en algún momento de la crisis de salud de que las personas no usaran mascarillas.

El organismo internacional también afirmó que el COVID-19 no se transmitía por el aire, una postura que no revirtió oficialmente sino hasta 2024.

¿Qué implicaciones tiene la salida de Estados Unidos?

Expertos consultados por la agencia The Associated Press afirman que la salida de Estados Unidos podría paralizar varias iniciativas de salud global como: