Bombarderos supersónicos B-1 de EEUU hacen sobrevuelos cerca de la costa de Venezuela

El ejército estadounidense envió un par de bombarderos supersónicos B-1 en sobrevuelo cerca de la costa de Venezuela el jueves, poco más de una semana después de que otro grupo de bombarderos B-52 realizara una maniobra similar como parte de un ejercicio de entrenamiento para simular un ataque.

Cuando se le preguntó al presidente Donald Trump sobre el vuelo del B-1 del jueves y si su objetivo era aumentar la presión militar sobre el gobierno de Venezuela, respondió: "Es falso, pero no estamos contentos con Venezuela por muchas razones. El narcotráfico es una de ellas".

"Han vaciado sus prisiones en nuestro país", afirmó. " No vamos a pedir necesariamente una declaración de guerra" al Congreso, a quien corresponde constitucionalmente esta competencia. " Simplemente vamos a matar a gente que viene a nuestro país", dijo.

El ejército estadounidense ha concentrado una fuerza inusualmente grande en el mar Caribe y las aguas costeras de Venezuela, lo que ha alimentado especulaciones sobre si Trump podría intentar derrocar al venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

La fuerza estadounidense en el Caribe incluye ocho buques de guerra, aviones de patrulla marítima P-8, drones MQ-9 Reaper y un escuadrón de cazas F-35. También se ha confirmado la llegada de un submarino en aguas sudamericanas.

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 37 muertos en nueve ataques contra presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y más recientemente en el Pacífico. Expertos han cuestionado la legalidad de estos ataques contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados. Tanto Venezuela como Colombia, también enfrentada a Washington por esta cuestión, han tachado los ataques de "ejecuciones extrajudiciales" .

El jueves se anunciaron además unas maniobras conjuntas de EEUU y Trinidad y Tobago frente a la costa de Venezuela.

Los sobrevuelos de los B-1 cerca de Venezuela

Según datos de seguimiento de vuelos, un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron de la Base Aérea Dyess en Texas el jueves y sobrevolaron el Caribe hasta llegar a la costa de Venezuela.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre operaciones militares delicadas, confirmó que se realizó un vuelo de entrenamiento de B-1 en el Caribe. El bombardero B-1 puede transportar más bombas que cualquier otro avión del inventario estadounidense.

Un vuelo similar de bombarderos B-52 Stratofortress, más lentos, se realizó en la región la semana pasada. A los bombarderos se unieron cazas furtivos F-35B del Cuerpo de Marines (un escuadrón tiene base actualmente en Puerto Rico) para lo que el Pentágono denominó una "demostración de ataque con bombarderos" en fotos publicadas en línea.

Video ¿Venezuela o Colombia? ¿A dónde apuntan los ataques por tierra contra carteles anunciados por Trump?



En cuanto a las maniobras junto a Trinidad y Tobago, el buque de guerra USS Gravely "llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago", indicó el ministerio de Exteriores del país insular en un comunicado.

El buque partirá el 30 de octubre.

"La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar ha expresado su apoyo a Trump y a sus operaciones en el Caribe.

Maduro clama por la paz en la región

"¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", "Venezuela quiere paz", clamó Maduro el jueves, ante el despliegue estadounidense.

Maduro abrió el registro en la reserva militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario. El jueves se realizó uno de madrugada en 73 puntos de las costas venezolanas y el miércoles aseguró que su Fuerza Armada dispone de 5,000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa Igla-S.

"Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz", dijo el jueves en un acto con sindicalistas afines al gobierno.

Fue en ese evento donde lanzó su pedido de paz en un "inglés tarzaneado", una forma para referirse a su manejo limitado del idioma. "Peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", señaló.

El presidente Trump reconoció además la semana pasada que había autorizado acciones de la CIA en Venezuela. "Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará", dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

Con información de AP y AFP

