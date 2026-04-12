Noticias Encarcelan a un marido maltratador tras el suicidio de su esposa en Dundee, Escocia Este es un caso judicial histórico, ya que es la primera vez que la nación considera a un agresor penalmente responsable del suicidio de su pareja



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Este viernes 10 de abril, un hombre fue encarcelado después de que lo acusaran de ser responsable de que su esposa se suicidara al arrojarse de un puente de Dundee, Escocia.

Este es un caso judicial histórico, ya que es la primera vez que la nación considera a un agresor penalmente responsable del suicidio de su pareja. A continuación te contamos cómo pasó.

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¿Qué ocurrió?

De acuerdo con imágenes de las cámaras del circuito de televisión, el día en el que murió Kimberly Milne, se mostraba que estaba en medio de una disputa con su pareja. Ella se veía atemorizada mientras este le gritaba. Milne corrió a esconderse cuando vio que su marido tomó su vehículo y se dirigía a donde estaba.

En el momento en que se ocultaba de él detrás de un muro, por el pánico que le generaba su cónyuge, optó por trepar la barrera del puente y lanzarse al vacío para después ser atropellada por un automóvil.

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¿Por cuántos años fue condenado?

De acuerdo con la Fiscalía de Escocia, Lee Milne fue condenado a 8 años de cárcel tras haber sido declarado culpable de homicidio culposo este marzo 2026.

Según Laura Buchan, del Servicio de la Corona y de la Fiscalía de Escocia, el hombre fue señalado de abusar física y psicológicamente de Kimberly Bruce en julio de 2023, razón por la que decidió quitarse la vida.

La jueza Lorna Drummond dijo que meses antes el sujeto había cometido actos de violencia doméstica hacia ella, tal es el caso de puñetazos y que la estrangulaba.

“Usted la menospreciaba gritándole e insultándola, intentó aislarla de su familia, revisaba su teléfono, restringía sus movimientos y controlaba su acceso al dinero y al transporte”, expresó la jueza.

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Cada ocho minutos la policía de Escocia responde a una denuncia de violencia doméstica

De acuerdo con BBC, en el año 2025 la policía de Escocia registró que cada ocho minutos se respondía una denuncia de violencia doméstica.

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Los delitos de violencia aumentaron un 10% en el último año y se denunciaron 66.000 incidentes entre octubre y septiembre del 2024.

Asimismo, fueron declarados culpables 240 delitos contra 110 mujeres y niños, entre ellos violación, agresión sexual, acoso, desfiguración permanente, peligro para la vida.