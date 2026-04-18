Bancos y Entidades Financieras Ante la amenaza de límites para los inmigrantes, ¿cuáles son los actuales requisitos para abrir cuentas bancarias en EEUU? La administración Trump está planificando establecer límites para que los inmigrantes indocumentados no accedan a los servicios bancarios. ¿Cuáles son los actuales requisitos para que las personas abran cuentas bancarias en EEUU?

Video EEUU pediría prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias

La administración Trump confirmó esta semana que está planeando emitir una orden ejecutiva que impondría a las instituciones financieras estadounidenses la obligación de recopilar información sobre el estatus migratorio y ciudadanía de sus clientes, incluyendo inmigrantes, lo que significaría nuevos requisitos para que las personas que no cuentan con ciudadanía estadounidense puedan acceder a servicios bancarios.

En la actualidad, las normas regulatorias federales —principalmente a través de la ley USA Patriot de 2001, y de la ley de Secreto Bancario de 1970— fijan para los bancos que deben comprobar la identidad y datos personales de sus clientes, lo que hace a través de la política llamada "Conoce a tu cliente".

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Para abrir una cuenta bancaria, los clientes proveer su nombre completo, fecha de nacimiento, dirección física, y un número de identificación. Esto último puede ser un número de Seguro Social, o un Número de Identificación Tributaria Individual (conocido como ITIN).

El Chase Bank explica en su sitio web que "muchas personas" que migran a EEUU "a veces creen que no cumplen los requisitos para abrir una cuenta bancaria en este país. Afortunadamente, eso no es cierto".

Según esta entidad financiera, "muchas instituciones ofrecen cuentas bancarias en EEUU para personas no residentes. Sin embargo, es posible que haya que completar algunos trámites adicionales"

Bancos como PNC, Citi o Chase explican entre los requisitos para abrir una cuenta bancaria que debe mostrarse, por ejemplo, un recibo de servicios públicos o el contrato de arrendamiento para dar fe de la dirección física.

Otros datos pueden ser el número de pasaporte y el país de emisión, un número de identificación u otros documentos gubernamentales que sirvan para dicho propósito.

El Buró de Protección al Consumidor Financiero explica que muchos bancos requieren a los clientes que muestren un documento de identificación de EEUU o estatal con su foto, como una licencia de conducir, un pasaporte estadounidense o un identificación militar.

En ausencia de documentos de identificación emitidos en EEUU, algunos bancos aceptan pasaportes extranjeros o documentos emitidos por consulados.

Al contar con una cuenta bancaria en EEUU, los clientes pueden recibir allí pagos directamente, pagar cuentas, usar tarjetas de débito y contar con cajeros ATM para operaciones con efectivo, y desarrollar una historial financiero para su beneficio.

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Los posibles cambios en camino

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, djio esta semana a CNBC que "si el Tesoro y los reguladores bancarios dicen que es su trabajo, entonces es su trabajo", sobre la posible futura responsabilidad de los bancos de recopilar la información de ciudadanía de sus clientes.

El funcionario se preguntó "por qué pueden venir extranjeros desconocidos y abrir una cuenta bancaria?".

Según Bessent, los ejecutivos bancarios tienen que conocer a sus clientes, pero planteó la duda sobre "cómo se puede conocer a un cliente si no se sabe si su situación es legal o ilegal, si es ciudadano estadounidense o si tiene tarjeta de residencia?".

La intención de aumentar los requisitos para tener una cuenta bancaria también viene desde los republicanos en el Congreso.

El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, introdujo un proyecto de ley en marzo pasado para "prohibir el acceso de los migrantes indocumentados al sistema bancario estadounidense".

"El acceso al sistema bancario estadounidense es un privilegio que solo debe reservarse para quienes respetan nuestras leyes y nuestra soberanía. Mi proyecto de ley impedirá que los extranjeros en situación irregular utilicen nuestras instituciones financieras para permanecer en nuestro país", afirmó el senador Cotton.

El proyecto, llamado Ley "Conozca a su cliente estadounidense" (Know Your American Customer Act) obligaría a los bancos y cooperativas de crédito asegurados por la FDIC o la NCUA a verificar que toda persona que abra una nueva cuenta sea ciudadano estadounidense, residente permanente o se encuentre en el país legalmente con un visado válido.

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Los clientes deberán presentar una licencia de conducir, un pasaporte u otro documento de identidad aprobado al abrir la cuenta, tal como lo hacen actualmente, con un control adicional de su estatus legal.

También se estipula en el texto legal incorporar a todos los clientes actuales al sistema y permitirles mantener sus cuentas existentes o crear cuentas nuevas en bancos o cooperativas de crédito, siempre y cuando ya tengan una relación con la institución en cuestión.

Y se pretende tipificar como delito federal que cualquier persona que se encuentre en el país de manera ilegal abra o mantenga una cuenta en una institución sujeta a la normativa.

Esa responsabilidad legal recaería íntegramente en la persona en cuestión, siempre y cuando las instituciones sujetas a la normativa hagan un esfuerzo de buena fe por verificar la documentación y cumplir con los nuevos requisitos.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, se ha insistido en que la medida no ha sido anunciada formalmente. Un portavoz calificó como “especulación infundada” los reportes difundidos en medios.