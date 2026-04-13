Papa León XIV Así respondió el papa León XIV a las críticas del presidente: "No le tengo miedo a la administración Trump" La reacción llega después de que Trump arremetiera abiertamente contra el pontífice en su red social Truth Social y el domingo, ante la prensa cuando lo describió como “una persona muy liberal” que, según él, “no cree en detener el crimen”.

Video Trump cuestiona al papa León XIV y escala tensión por guerra con Irán

El papa León XIV respondió este lunes a las críticas de Donald Trump diciendo que su mensaje es el de promover la paz y que, como no es un político, no tenía intención de entrar en un debate con el presidente de EEUU.

Asimismo, comentó que no pretendía entrar en debate con cosas que no están dirigidas como ataques a nadie y mencionó que el mensaje del Evangelio es muy claro: “Bienaventurados los que trabajan por la paz”.

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“No me apartaré de anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible”, expresó.



" No le tengo miedo a la administración Trump ni a decir en alto el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí", dijo a periodistas a bordo del avión que lo trasladaba a Argelia.

La reacción llega después de que Trump arremetiera abiertamente contra el pontífice en su red social Truth Social y, el domingo por la noche, ante la prensa, cuando describió al papa como “una persona muy liberal” que, según él, “no cree en detener el crimen”.



En su red social, el mandatario acusó a León XIV de “aceptar que Irán acceda al arma nuclear” y, entre otras cosas, agregó, sin aclarar en qué datos basaba su afirmación: "No quiero un papa que critica al presidente de EEUU por hacer exactamente aquello para lo que fui elegido, de forma aplastante, establecer un récord de baja criminalidad y crear el mejor mercado bursátil de la historia".

También publicó una imagen suya generada por inteligencia artificial en la que aparece vestido de forma que recuerda a Jesús, en una escena de sanación y rodeado de símbolos nacionales estadounidenses.

León XIV: "Basta ya de idolatría de uno mismo y del dinero"

El cruce se produce tras uno de los llamados más contundentes del papa contra la guerra. El sábado, durante una vigilia en la basílica de San Pedro, cuando León XIV lanzó un mensaje directo a líderes políticos y a la comunidad internacional: “¡ Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, dijo el pontífice.

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En el mismo discurso, pidió a los gobernantes detener la escalada de violencia: “¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”.

El papa, de 70 años y nacido en Chicago, evitó mencionar países o dirigentes concretos, pero describió un escenario global marcado por la violencia.

Habló de un mundo donde “las tumbas parecen no ser suficientes” y urgió a “afrontar juntos este momento dramático de la historia”.

Trump anuncia su propio bloqueo del estrecho de Ormuz

Mientras criticaba al papa, Trump también ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a lo que calificó de "inflexible" negativa de Irán a detener su plan nuclear en las fracasadas conversaciones de paz en Islamabad.

Aunque reconoció que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente atribuyó la falta de acuerdo porque, dijo, Teherán se había mostrado firme en ese punto.

Más tarde, las fuerzas armadas de EEUU afirmaron que buscarían imponer un bloqueo de todos los puertos iraníes a partir de este lunes.

Video EEUU bloquea estrecho de Ormuz tras rechazo de Irán a frenar programa nuclear

El comandante de las fuerzas armadas iraníes, Jatam al Anbiya, calificó el bloqueo naval de ilegal y un acto de "piratería", y advirtió que ningún puerto del Golfo estaría a salvo si sus propios puertos son amenazados.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, llamó a restablecer una navegación "sin obstáculos" en el estrecho de Ormuz y a seguir "resolviendo las disputas por medios políticos y diplomáticos" evitando "reavivar la guerra".

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El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz "es algo sin sentido, sin razón", estimó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en una entrevista en la cadena pública TVE. "Es algo sin sentido, sin razón. Y esto, pues, es un episodio más de toda esta deriva en la que se nos ha metido" el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Robles.

Francia y el Reino Unido organizarán "en los próximos días" una "conferencia" sobre una "misión internacional pacífica destinada restaurar la libertad de navegación" en el estrecho. "Esta misión, estrictamente defensiva y ajena a las partes beligerantes, tendrá la vocación de desplegarse en cuanto la situación lo permita" y estará abierta a "los países dispuestos a contribuir", agregó Macron en la red social X.