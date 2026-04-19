Noticias Nunca hay dinero para las escuelas y la salud, pero siempre hay suficiente para bombas y armas. James Talarico critica la guerra | Esta Semana, episodio 7 El aspirante demócrata al Senado por Texas comentó que el presidente Donald Trump se presentó en las elecciones con la promesa de dar fin a las guerras y que ha hecho exactamente lo contrario



Video Nuestro gobierno bombardea a niños inocentes en Irán: James Talarico critica la guerra | Esta Semana, episodio 7

James Talarico, aspirante demócrata al Senado por Texas, fue entrevistado de manera exclusiva en "Esta semana con Enrique Acevedo e Ilia Calderón" el domingo 18 de abril. En la entrevista se habló sobre el papel de la iglesia en el Estado, las fotos de Trump con Jesús y la guerra de Oriente Medio.

Talarico era maestro en escuelas públicas antes de ser escogido para la Cámara de Representantes de Texas en el 2018. Aprobó leyes para combatir la sobredosis de fentanilo en los adolescentes, aumentar la responsabilidad del Departamento de Justicia Juvenil de Texas y le dio la oportunidad de que todos los menores encarcelados en Texas pudieran obtener un diploma de secundaria. A continuación te contamos lo que ocurrió en la entrevista.

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El presidente Donald Trump ha estado rodeado de polémicas, con las imágenes en donde se presentó como Jesucristo como los comentarios hacia el papa León XIV. ¿Qué mensajes cree que esta retórica del presidente le transmite a los votantes religiosos?



El demócrata agradeció el liderazgo del papa y la manera en la que ha enfrentado al poder con la verdad y expresó que el verdadero evangelio siempre ha sido una “amenaza para los poderes fácticos”.

“El papa León nos está mostrando cuál debe ser la relación con la Iglesia y el Estado”, dijo.

Talarico citó al doctor Martin Luther King y dijo que “la iglesia no es ningún patrón del estado, sino que es su conciencia”.

En el tema de la guerra en Irán, sostuvo que el gobierno está usando el dinero de los impuestos para bombardear a alumnos inocentes, dejando sin atención médica a los estadounidenses y quitándoles el pan de la boca a niños hambrientos.

“El papa León XIV está tratando de presionar a los líderes políticos para que resuelvan sus conflictos de forma no violenta; los está incitando a convertir sus espadas en arados”, expresó.

Video James Talarico denuncia guerra en Irán y habla de migración en Texas

¿Lo ve usted como el fin de una relación sana entre el Estado y la Iglesia católica?

Referente a la relación del Estado con la Iglesia, subrayó que el presidente Donald Trump era el que las estaba poniendo en peligro y opinó que deben escuchar al papa León XIV.

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Además, opinó que la iglesia no debería recibir órdenes del gobierno y tampoco debería controlarlo, sino que tendría que enfrentar con la verdad a quienes están en el poder, presionarlos para que estén a la altura de sus “responsabilidades morales”.

Como representante estatal, usted luchó contra Texas por la

ley que exigía exhibir los diez mandamientos en las aulas de las escuelas de Texas. ¿Por

qué considera que es importante establecer este principio en el ámbito escolar?



El aspirante al Senado por Texas respondió que obligar a los estudiantes a aceptar su religión no es amor y que por eso defendería a los prójimos, ya que tienen otras religiones.

“Tenemos separación de la Iglesia y el Estado en este país en la Primera Enmienda de nuestra Constitución y tenemos que respetarla. Hay un lugar para aprender de los diez mandamientos y se llama iglesia, y espero que podamos respetar la sagrada separación”.

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Usted aspira a convertirse en el primer senador demócrata de los Estados Unidos por Texas en más de 30 años. ¿Qué cree que sería diferente si usted resulta elegido?



Talarico dijo que la verdadera lucha no es de izquierda y derecha, sino de los de arriba contra los de abajo, siendo su principal objetivo el de unir a los texanos para enfrentar a los multimillonarios que dirigen la economía.

“Quiero llevar mi experiencia al Senado de los Estados Unidos, para hacerle la vida asequible otra vez a todos los texanos”, mencionó.

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Tanto republicanos como los votantes más jóvenes están acudiendo a sus eventos, ha dicho que las bases populares lo respaldan y que no ha recibido dinero de las grandes corporaciones. ¿Qué cree que está impulsando este cambio en Texas?

“Creo que la gente de todo el estado está harta de la corrupción en toda la política; no tenemos un gobierno del pueblo, sino para los multimillonarios, y la única forma de que eso cambie es que los trabajadores nos unamos para recuperar el poder”, expresó.

James recalcó que, al estar en todos los lugares del estado de Texas, ha juntado a más de 35 mil voluntarios y batido récords de recaudación de fondos, todo ello sin aceptar dinero de comités de acción política o pactos corporativos.

“Es un movimiento realizado por la gente para hacer frente a este sistema apolítico corrupto y defectuoso”, explicó.

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¿Qué haría usted para equilibrar la seguridad fronteriza con un trato humano?

En el tema de la seguridad fronteriza, mencionó que cree que la mayoría de los estadounidenses quieren darle la bienvenida a los inmigrantes que vienen a cumplir el sueño americano y no a los que vienen a hacer daño.

“Necesitamos una reforma migratoria integral y más agentes de la Patrulla Fronteriza. Tenemos que reformar nuestro sistema de asilo y modernizar nuestros puertos de entrada para poder detectar el fentanilo que entra en el país”, recalcó.

Video No Debemos Imponer Nuestra Religión: Talarico

¿Qué opina sobre lo que ocurre en el Oriente Medio?

James Talarico comentó que el presidente Donald Trump se presentó en las elecciones con la promesa de dar fin a las guerras y que ha hecho exactamente lo contrario.

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“Ya se ha cobrado la vida de nuestros valientes uniformados, aumento en los precios de la gasolina y ya ha debilitado nuestra autoridad moral en todo el mundo”.

También añadió que Washington necesita líderes que aprendan de los errores del pasado y que saquen a Estados Unidos de esta guerra sin fin.

Finalmente, dijo que siempre sacan el argumento de que no hay dinero para las escuelas, salud o para los veteranos, pero que siempre hay suficiente para bombas y armas.