Conflicto árabe-israelí En medio de la tregua, Israel lanza su mayor ataque contra Hezbolá Israel lanza su ofensiva más letal en Líbano en medio de una frágil tregua con Irán, mientras Hezbolá responde con nuevos ataques y crece el riesgo de una escalada regional.



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El primer día del alto al fuego anunciado por Donald Trump comenzó marcado por la incertidumbre y una tregua que pende de un hilo.

Israel lanzó una ofensiva relámpago en Líbano al ejecutar más de 100 ataques contra objetivos de Hezbolá en apenas 10 minutos, en lo que se considera la acción más letal desde el inicio de la operación Rugido del León, el pasado 28 de febrero.

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Los bombardeos, que destruyeron edificios completos en varias ciudades, ocurrieron menos de 12 horas después del alto al fuego anunciado por Donald Trump con Irán. Sin embargo, la tregua no incluye el frente en Líbano, lo que ha generado una rápida escalada.

Las explosiones alcanzaron el sur del país, incluidas las ciudades de Tiro y Sidón, el Valle de la Bekaa, además de zonas clave de Beirut como Dahiyeh, considerado bastión de Hezbolá. Testimonios desde la capital describieron escenas de pánico, con civiles huyendo entre columnas de humo tras ataques sin previo aviso.

Los ataques de Israel se extendieron a lo largo del territorio libanés con impactos en ciudades del sur como Tiro y Sydon, pero también en vecindarios de Beirut, como Dahiyeh, el bastión de Hezbolá en la capital.

De acuerdo con autoridades libanesas, la ofensiva dejó unos 180 muertos y más de mil heridos en una sola jornada, mientras que el número total de víctimas supera ya las mil 700 desde que Israel intensificó su campaña militar a inicios de marzo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que los ataques se dirigieron contra infraestructura de Hezbolá, incluyendo centros de mando, plataformas de misiles y posiciones de las Fuerzas Radwan. Por su parte, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trató del “mayor golpe” contra Hezbolá desde la operación de los beepers en 2024 y advirtió que Israel aún tiene “objetivos por completar”.

Hezbolá responde

En respuesta, Hezbolá anunció nuevos ataques contra Israel, los primeros desde el anuncio de la tregua. El grupo chií acusó a Tel Aviv de violar el alto al fuego y aseguró que sus operaciones continuarán en defensa del Líbano.

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Según el movimiento, los ataques se dirigieron hacia el norte de Israel, incluyendo la localidad de Al-Manar. Medios israelíes confirmaron impactos en esa zona.

Hezbolá respondió a los ataques de Israel con una ofensiva contra el norte de Israel.

Hezbolá, aliado de Irán, afirmó inicialmente que se había comprometido a respetar el cese de hostilidades, pero que Israel “no lo hizo”. Además, advirtió que la sangre de las víctimas “no será derramada en vano”, en lo que representa una clara amenaza de escalada.

El conflicto en el frente libanés se reactivó luego de que Hezbolá lanzara ataques en apoyo a Irán tras la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra Teherán a finales de febrero.

Tregua bajo presión y tensiones diplomáticas

El alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, muestra señales de fractura apenas horas después de su anuncio. Mientras Islamabad aseguró inicialmente que el acuerdo incluía a todas las partes del conflicto, Israel dejó claro que Líbano no forma parte de las negociaciones, postura respaldada por Washington.

El vicepresidente, J. D. Vance, reiteró que nunca se prometió incluir ese frente en la tregua y advirtió que Irán pone en riesgo las negociaciones si insiste en vincular ambos escenarios.

Irán anuncia nuevo cierre de Ormuz

Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi y otros altos funcionarios han cuestionado el acuerdo, al considerar que ya ha sido violado por los ataques en Líbano y otras acciones, como incursiones en su espacio aéreo.

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Debido a lo que consideró como una violación del alto al fuego, la Guardia Revolucionaria anunció un nuevo bloqueo del Estrecho de Ormuz, aunque más tarde anunció que los buques que atraviesen el Estrecho de Ormuz deben seguir dos rutas alternativas, más cercanas a la costa, ante la posibilidad de que haya "minas" en la vía habitual.

Irán denunció una violación del alto al fuego y anunció un nuevo bloqueo en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que pasa el 20% del comercio global de petróleo.

Además, Irán ha intensificado su presión regional con ataques con misiles y drones contra países del Golfo aliados de Estados Unidos; Kuwait reportó un ataque contra una instalación petrolera, mientras Emiratos Árabes Unidos afirmó haber interceptado 17 misiles y 35 drones iraníes.

Condena internacional y temor a una escalada mayor

La ofensiva israelí ha provocado una ola de condenas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk calificó los ataques como “inconcebibles”, mientras Amnistía Internacional exigió protección para la población civil.

La comunidad internacional condenó la ofensiva de Israel sobre Líbano que se produjo en medio del alto al fuego anunciado por Donald Trump.

En Europa, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, denunció un “desprecio intolerable” por la vida y el derecho internacional por parte de Benjamin Netanyahu.

Mientras tanto, líderes internacionales, incluido el papa León XIV, han llamado a negociar un fin rápido y duradero del conflicto.