Donald Trump ¿Quién es Paula White, la televangelista y asesora espiritual de Trump que lo comparó con Jesucristo? Paula White, la asesora espiritual de la Casa Blanca, ha sido una figura controversial en el mundo religioso estadounidense, que durante décadas ha acompañado lealmente al presidente Trump, hasta el punto de compararlo recientemente con Jesucristo.

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El presidente Donald Trump, que recientemente tuvo críticas contra el Papa León XIV por sus comentarios contra la guerra en Irán, cuenta entre su círculo cercano de asesores con la televangelista Paula White, a quien designó al inicio de su segundo mandato como asesora espiritual de la novel Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca.

Con casi 60 años, White es conocida por sus histriónicas prédicas donde invoca ángeles, 'habla' con palabras desconocidas de otros supuestos lenguajes distintos al inglés, o ejecuta ceremonias de purificación o hasta exorcismos a sus feligreses. Y tiene la particularidad de ser una mujer televangelista, una figura usualmente representada por hombres.

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La pastora evangélica también es conocida como White-Cain por su apellido de casada con Jonathan Cain, el conocido tecladista y guitarrista de la banda Journey, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

White, que durante varias décadas ha sido una aliada de Trump, no es ajena a las polémicas. Tras más de un año en el cargo en la Casa Blanca, tuvo hace un par de semanas una nueva muestra de su lealtad y devoción al presidente republicano: en un evento en la residencia presidencial durante la Semana Santa, comparó a Trump con Jesucristo, diciendo que él también fue "traicionado, arrestado y acusado falsamente".

En distintos momentos durante los últimos años ha hablado públicamente sobre luchar contra "una red demoníaca" que opera contra el propósito de Trump. "Decir no al presidente Trump es decir no a Dios", ha llegado a afirmar White.

La televangelista formó parte del Consejo Asesor Evangélico de Trump durante la campaña presidencial de 2016, y ofreció la oración durante la inauguración del primer gobierno del republicano en 2017, siendo la primera mujer en hacerlo.

La controvertida Teología de la Prosperidad

Según la Casa Blanca, la pastora lleva "40 años expandiendo su influencia en más de 200 países, ejerciendo el ministerio, luchando por la libertad religiosa y los derechos humanitarios, y defendiendo a quienes no tienen voz".

También es fundadora de la Junta Asesora Nacional de Fe, una coalición conservadora cristiana que afrima congregar a más de 70,000 líderes espirituales, y que respalda las políticas de Trump.

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En su propia página web White es descrita como "una reformadora cultural, pionera espiritual y una de las voces cristianas más influyentes del siglo XXI", que asegura alcanzar "seis mil millones de personas cada semana" como una "pionera en los medios de comunicación".

Pero también es una promotora de la llamada Teología o Evangelio de la Prosperidad, una doctrina que establece que practicar la fe mediante pensamientos y afirmaciones positivas, y con donativos a la iglesia, atrae salud, riqueza y felicidad de los creyentes.

Un artículo publicado en la revista católica vaticana en 2018, suscrito por el sacerdote jesuita Antonio Spadaro —actual subsecretario para el Dicasterio de la Cultura y la Educación del Vaticano—, explica la Teología de la Prosperidad como "un tipo de cristianismo que sitúa el bienestar del creyente en el centro de la oración y convierte a Dios, el Creador, en alguien que hace realidad los pensamientos y deseos de los creyentes".

Spadaro advierte que "el riesgo de esta forma de antropocentrismo religioso, que sitúa al ser humano y su bienestar en el centro, es que convierte a Dios en un poder a nuestro servicio, a la Iglesia en un supermercado de la fe y a la religión en un fenómeno utilitario, eminentemente sensacionalista y pragmático".

Ya en 2019, cuando White fue nombrada como asesora en una iniciativa religiosa en la Casa Blanca de Trump, el reverendo William J. Barber II, actual Director del Centro de Teología Pública y Políticas Públicas de Yale, dijo a The New York Times que el ascenso de White con Trump era una señal de un "cristianismo narcisista" instaurándose en la Casa Blanca.

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Barber también criticó la Teología de la Prosperidad: "Es un falso evangelio. Se trata de un intento de interpretar el Evangelio como si se centrara principalmente en la riqueza y el poder personales", lo cual consideró opuestoa a la teología de Jesús, enfocada en el cuidado de los pobres, los más desfavorecidos, los extranjeros y los enfermos.

White y su exposición pública

En 2007 el senador republicano por Iowa Charles E. Grassley lanzó una investigación contra un puñado de televangelistas por el uso que hacían ellos y sus familias de aviones privados, residencias de lujos y tarjetas de crédito de las propias iglesias, despertando preocupaciones sobre la supervisión financiera de esos activos.

Y entre ese grupo de investigados estaba Paula White con su entonces esposo, Randy White, con la Iglesia Internacional "Without Walls" y Ministerios Paula White, de Tampa, en Florida.

Sin embargo, tres años después la investigación fue cerrada sin llegar a conclusiones sobre el manejo financiero de estos agrupaciones religiosas. Según la oficina del senador Grassley, Randy y Paula White estuvieron entre los que suministraron información incompleta.

Un artículo del Harvard Divinity Bulletin de 2019 indica que las iglesias han tenido ingresos millonarios, mientras están constituidas como iglesias exentas de impuestos, lo que les ha permitido "una vida de lujos: jets privados, vehículos de alta gama, vacaciones en complejos turísticos exóticos, condominios multimillonarios en dos propiedades de Trump en Nueva York" y otra casa de varios millones de dólares en Tampa.

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También fue expuesta en acusaciones de supuesta infelidad con un colega televangelista, Benny Hinn, luego de que ambos fueron fotografiados saliendo de un hotel en Roma, en imágenes divulgadas por The National Enquirer.

White y Hinn negaron cualquier relación inapropiada entre ellos.

"No hay nada inapropiado ni moralmente reprochable en mi amistad con Paula White. ¡No ha habido ninguna inmoralidad en absoluto!", dijo Hinn.