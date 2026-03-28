Noticias El origen de “No Kings Day”: de un desfile polémico en EEUU a una movilización global La consigna que hoy se replica en varios países comenzó con un hecho que encendió el debate sobre los límites del poder en Estados Unidos

Video Manifestantes llegan a No Kings Day en Washington DC para protestar contra políticas de Trump

Este sábado 28 de marzo de 2026 se lleva a cabo en Estados Unidos y en distintas partes del mundo una nueva jornada del movimiento “No Kings Day”, una movilización que ha crecido rápidamente en número de participantes y alcance internacional desde su primera convocatoria y que se ha consolidado como una de las expresiones de protesta más visibles de los últimos años.

Sin embargo, detrás de su expansión y fuerza actual, surge una pregunta clave: ¿de dónde nace esta protesta y qué detonó su aparición en el escenario político y social? En N+ Univision te contamos el origen del “No Kings Day”.

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Así surgió el “No Kings Day”

El origen de “No Kings Day” se remonta al 1 4 de junio de 2025 en Washington D. C., cuando el gobierno estadounidense organizó un desfile para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos y el Día de la Bandera.

La fecha coincidió con el cumpleaños número 79 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había iniciado su segundo mandato meses antes tras su reelección en 2024, lo que generó cuestionamientos sobre un posible culto a la personalidad y el uso de recursos públicos con fines políticos.

Inconformidad y movilización masiva

Ese mismo día, millones de personas salieron a las calles en distintos puntos del país para manifestar su rechazo a lo que organizaciones convocantes describieron como tendencias autoritarias.

Entre las principales críticas se encontraban los desfiles militares financiados con recursos públicos, las redadas migratorias y el despliegue de la Guardia Nacional.

Las protestas, de carácter pacífico, se extendieron rápidamente más allá de Estados Unidos, sumando apoyo internacional y posicionando el lema “No Kings Day” como una consigna global contra la concentración del poder.

¿Quiénes impulsaron “No Kings Day”?

El movimiento fue impulsado inicialmente por el 50501 Movement (50 protestas en 50 estados), junto con una coalición de más de 200 organizaciones progresistas, entre ellas Indivisible, de acuerdo con el sitio web oficial del movimiento.

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Su objetivo central ha sido defender el principio de que el poder político en Estados Unidos no debe recaer en una sola figura, retomando una tradición histórica de movilización social frente a lo que consideran riesgos de autoritarismo.

De una protesta a una campaña nacional

Tras la jornada inicial, el movimiento continuó expandiéndose. El 18 de octubre de 2025 se realizó una segunda movilización masiva con más de siete millones de participantes en más de 2,700 eventos en los 50 estados.

Este crecimiento consolidó a “No Kings Day” como una campaña periódica y no como un evento aislado, con presencia tanto en grandes ciudades como en comunidades locales.

Tercera jornada del “No Kings Day” en 2026

La movilización del 28 de marzo de 2026 representa la tercera gran convocatoria del movimiento y se desarrolla en un contexto de creciente tensión política, marcado por críticas a la postura del gobierno estadounidense en el conflicto con Irán, así como por señalamientos sobre el uso de decretos y órdenes ejecutivas que, según los manifestantes, buscan ampliar el poder presidencial.

“No Kings Day” se mantiene activo

El movimiento ha anunciado nuevas acciones, incluida una convocatoria el 31 de marzo de 2026, en la que líderes y activistas analizarán los siguientes pasos.

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Hasta ahora, “No Kings Day” se mantiene como una serie de protestas periódicas que podrían continuar desarrollándose a lo largo del año en distintos puntos de Estados Unidos y otras regiones del mundo, con una participación que ha ido en aumento desde su primera aparición en 2025.

JICM