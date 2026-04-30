Estados Unidos El joven estudiante con estatus legal que terminó en la cárcel de ICE A pesar de contar con la Visa de Inmigrante Juvenil Especial, Elder Chávez, un joven hondureño fue detenido por agentes migratorios en diciembre de 2025 y desde entonces permanece recluido en el Centro Correccional Winn de Luisiana



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En el jardín frontal de una casa en Alabama, una silla de madera permanece como un monumento silencioso a una vida interrumpida. Fue tallada a mano por Elder Marín Chávez Carranza, de 18 años, en el taller de carpintería de la Escuela Preparatoria Asbury. Dos meses después de darle forma a esa madera, el joven que soñaba con ser soldador cambió su uniforme escolar por el overol del centro de detención.

Desde el 30 de diciembre de 2025, la dirección de Elder no es la de su hogar familiar, sino el Centro Correccional Winn de Luisiana. Su caso se ha convertido en un emblema de la nueva y agresiva fase de la política migratoria estadounidense, una que parece haber borrado las líneas entre quienes carecen de documentos y aquellos que, como él, cuentan con una protección legal otorgada por el propio gobierno.

Silla de Elder en el frente de su casa de Alabama.

“No están respetando nada”, dice Elder a través de una línea telefónica desde el centro de detención. Su voz suena firme pero cargada de la incredulidad de quien siguió todas las reglas del sistema para acabar siendo castigado por él. “Yo tenía un estatus legal y ni eso me respetaron”.

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Un camino legal hacia el sueño americano

Elder llegó de Honduras hace cuatro años, huyendo de un país donde la falta de oportunidades de estudio y trabajo ha asfixiado a generaciones. Animado por su hermana, quien asumió su custodia legal en Estados Unidos, el joven inició el proceso para obtener la Visa de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS).

Este estatus no es un beneficio temporal; es una vía legal diseñada específicamente para proteger a menores que han sido abandonados o abusados y que una corte determina que no deben volver a su país de origen. Para Elder, era el penúltimo paso hacia la residencia permanente. Su cita final en la corte estaba programada para junio de este año.

Sin embargo, el clima político en Estados Unidos ha girado hacia una política de "tolerancia cero". Lo que antes era un escudo legal, hoy parece ser papel mojado frente al despliegue de las autoridades migratorias.

Las 5 millas que cambiaron su vida

La caída de Elder no fue el resultado de un crimen grave, sino de una infracción menor. El 30 de diciembre, conducía hacia una tienda en Auburn, Alabama. "El límite era 45 [millas por hora], yo venía a 50", relata.

Esa diferencia de cinco millas por hora fue suficiente para que fuera detenido por la policía local. A pesar de explicar su situación y ofrecer mostrar los documentos legales que llevaba en el vehículo, la respuesta fue la indiferencia. Fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Elder relizando una llamada desde el Centro Correccional Winn de Luisiana.



“Le dije al policía que tenía un estatus legal y que tenía los papeles en el carro. Realmente no le importó y me llevó”, recuerda hoy a través de una línea telefónica por la que su voz se escucha en medio del ruido característico de una llamada desde una prisión.

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Una torre de babel tras las rejas

Hoy, de pie frente a la máquina telefónica, la realidad de Elder es el encierro. Sus días de onceavo grado y sus prácticas de soldadura han sido reemplazados por la rutina monótona del Centro Winn, una instalación que alberga a una población diversa que refleja la magnitud de las redadas actuales. Sus amigos han sido reemplazados por un crisol de nacionalidades.

“Hay de todos lugares”, explica Elder. “Mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos... hasta personas de Europa e Inglaterra”.

La detención de Elder no es un caso aislado. Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la actual administración está arrasando por igual con beneficiarios de programas como DACA, TPS y visas especiales, a menudo sin antecedentes penales.

Este 30 de abril, Elder cumple cuatro meses exactos de detención. Mientras su hermana exige su liberación y denuncia que el sistema ha fallado, el joven intenta mantener la templanza.

“Lo único que toca es aguantar”, dice, y el tono de su voz denota más esperanza que cansancio “Porque si uno no le echa ganas, no va a haber futuro para uno”.