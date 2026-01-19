Accidentes

Carambola de más de 100 autos causa caos en autopista de Michigan

Pedro Mata Jr., un testigo del choque de más de 100 autos, dijo que antes del accidente, apenas podía ver los los vehículos que estaban enfrente debido a la intensa nevada,

Univision picture
Por:Univision
Video "Acabo de destrozar mi camioneta", dijo conductor tras choque masivo de 100 autos en Illinois

Se registró una carambola de más de 100 vehículos que chocaron entre sí o se despistaron en una autopista interestatal en Michigan este lunes 19 de enero de 2026, durante las intensas nevadas que afectan el estado.

El enorme choque obligó a la Policía Estatal de Michigan a cerrar la autopista interestatal 196 en ambas direcciones cerca de Grand Rapids la mañana del lunes, mientras los agentes realizaban labores para retirar a todos los vehículos involucrados, incluidos más de 30 camiones de semirremolque. La Policía Estatal informó que varias personas resultaron heridas, pero no se habían reportado muertes.

Pedro Mata Jr. un testigo del choque, dijo que antes del accidente, apenas podía ver los los autos que estaban enfrente debido a la intensa nevada, mientras conducía a 20 a 25 millas por hora. Logró frenar su camioneta a tiempo, y luego decidió apartar el vehículo del lugar para evitar que otro auto lo golpeara por detrás.

"Fue un poco aterrador tan sólo escuchar todo, los golpes y estruendos detrás de ti. Vi lo que tenía enfrente. No pude ver exactamente lo que tenía detrás de mí", declaró Mata.

