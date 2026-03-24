Homicidios Dayton James Webber, un cuádruple amputado jugador de 'cornhole', es acusado de matar a un hombre en Maryland Las autoridades de Maryland afirman que un jugador profesional de cornhole con discapacidad, cuyas cuatro extremidades fueron amputadas, mató a tiros a un pasajero que viajaba en el asiento delantero del automóvil que él conducía durante una discusión.

Video Atleta amputado de las cuatro extremidades es acusado de homicidio, esta es a historia

Un jugador profesional de cornhole, que además sufrió la amputación de las cuatro extremidades, fue acusado de matar a tiros a un pasajero que viajaba en el asiento delantero del automóvil que él conducía durante una discusión, según informan las autoridades de Maryland.

Dayton James Webber, de 27 años y originario de La Plata, en el mismo estado, apareció en ESPN en 2023 en un reportaje inspirador, en el que se destacaba que montaba motos de cross, practicaba lucha libre y jugaba al fútbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole. Ese mismo año, escribió un ensayo para el programa "Today" sobre cómo se convirtió en competidor profesional.

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El acusado fue detenido el domingo por oficiales del departamento de policía del condado de Albemarle, en Virginia, y las autoridades del condado Charles, en Maryland, están tramitando su extradición para ser acusado de homicidio en primer y segundo grado y otros cargos.

Según la oficina del sheriff del condado Charles, a partir del relato de dos testigos, Webber, de 27 años, "disparó y mató al pasajero del asiento delantero del vehículo durante una discusión".

Webber detuvo el auto en La Plata, Maryland, "y pidió ayuda a los otros pasajeros a bordo que lo ayudaran a sacar a la víctima del vehículo, a lo que ellos se negaron". Tras esto, el acusado se marchó del lugar con la víctima aún en el vehículo.

Unas dos horas después, un residente de la calle Newport Church en Charlotte Hall, Maryland, (a unas 10 millas de distancia de La Plata) reportó un cuerpo en un terreno. Los oficiales de policía que acudieron al sitio hallaron a Bradrick, Michael Wells, de 27 años y originario de Waldorf, en Maryland, quien fue declarado muerto en el lugar.

Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Charles obtuvieron una orden de arresto contra Webber y localizaron su automóvil en Charlottesville, Virginia. "Webber fue encontrado en un hospital cercano, donde había acudido para recibir atención médica por un problema de salud", indicaron los oficiales policiales.

Hasta el momento aún no está claro si Webber cuenta ya con un abogado, y la familia no ha respondido a peticiones de información por parte de la prensa.

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En un artículo de 2023 para el programa "Today", Webber contó que los médicos le amputaron los brazos y las piernas cuando tenía 10 meses para salvarle la vida, tras contraer una grave infección sanguínea. Su equipo médico le dio un 3% de posibilidades de sobrevivir, escribió.

Webber llegó a convertirse en jugador profesional de cornhole, un juego en el que los jugadores lanzan bolsas de frijoles a través de un agujero en una tabla de madera inclinada para sumar puntos. En el ensayo para el programa Today, dijo que aprendió a agarrar la bolsa de frijoles por las esquinas y lanzarla usando sus brazos amputados.

La American Cornhole League publicó un comunicado en su página de Facebook en el que afirma estar al tanto de las acusaciones contra Webber, pero señaló que no haría comentarios sobre lo que calificó como "un asunto judicial en curso" mientras las actuaciones legales siguieran en marcha.