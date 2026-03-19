juez Los jueces federales defienden al poder judicial ante el aumento de los ataques y las amenazas de muerte Los jueces federales están alertando sobre un aumento de las amenazas contra el poder judicial. Durante un foro en línea celebrado el jueves, dos jueces de tribunales de distrito leyeron amenazas de muerte con lenguaje soez que habían recibido. Otros dos jueces federales también relataron haber recibido amenazas. El grupo rechazó las críticas de que sus fallos reflejan las afiliaciones políticas de los presidentes que los nombraron.

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Un grupo de jueces federales que participó este jueves en un foro en línea que intenta poner de relieve el aumento de los ataques contra el poder judicial, leyó amenazas de muerte que han recibido, pero también elogió los recientes comentarios del presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, en los que condenaba las críticas personales contra los jueces.

Ninguno de los cuatro jueces mencionó específicamente al presidente Donald Trump ni a miembros de su administración, quienes han arremetido contra los jueces que han fallado en su contra. Uno de los jueces del panel, el juez federal de distrito Mark Norris, de Tennessee, fue nombrado por el presidente.

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Recordó haber recibido una noche en su casa rural una entrega de pizza para Daniel Anderl, el hijo asesinado de un juez federal de Nueva Jersey. A decenas de jueces les han entregado pizzas no solicitadas en sus hogares, a menudo a nombre de Anderl.

Norris dijo que este tipo de amenazas se han convertido en algo habitual contra los jueces.

El evento del jueves fue patrocinado por Speak up for Justice, un grupo no partidista que apoya un poder judicial independiente. El grupo celebró un evento similar el año pasado; ambos son inusuales porque los jueces suelen limitar sus comentarios a la sala del tribunal y a las decisiones escritas. Sin embargo, recientemente más jueces han comenzado a hablar sobre amenazas y ataques personales.

El Servicio de Alguaciles de EEUU, responsable de proteger a los jueces, reportó 564 amenazas en el año fiscal del gobierno que terminó en septiembre, un aumento respecto al año anterior. El martes, Roberts advirtió que las críticas personales a los jueces federales son peligrosas y "tienen que cesar".

Norris y los demás panelistas rechazaron las críticas de que sus fallos reflejan las afiliaciones políticas de los presidentes que los nombraron.

"Me siento junto a otros cuatro jueces que fueron nombrados por el presidente Trump, y son jueces fenomenales", dijo la jueza federal de distrito Ana Reyes, que ejerce en Washington.

Añadió que confiaría en ellos para manejar cualquier caso, aunque no siempre llegaran a la misma decisión.

El mes pasado, Reyes dedicó parte de una audiencia judicial a leer las amenazas de muerte que recibió por correo electrónico y en redes sociales tras su fallo que impedía a la administración Trump poner fin a las protecciones migratorias temporales para los haitianos que viven en Estados Unidos. Volvió a leer las amenazas durante el foro.

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La jueza federal de distrito Dolly Gee leyó mensajes que amenazaban con matarla en su casa. Uno de los mensajes dio lugar a una acusación formal, dijo.

"Creo que todo el mundo debe alzar la voz", dijo. "No son solo los jueces quienes deben alzar la voz".

Los comentarios de Roberts se produjeron dos días después de que Trump calificara a una jueza federal que falló en contra de la administración de "chiflada, desagradable, deshonesta y totalmente fuera de control". El presidente de la Corte Suprema tampoco señaló específicamente al presidente.

La jueza federal de distrito Michelle Williams Court dijo que Roberts había ayudado a abrir un debate sobre las amenazas. Court recordó una amenaza contra sus hijos hace años que la llevó a ella y a su esposo a informar a la escuela.