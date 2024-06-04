El escándalo de Tucupita Marcano, el jugador venezolano expulsado de por vida de las Grandes Ligas

Video Con un mexicano en el top 5: este es el listado de los deportistas mejor pagados del mundo en 2023

El jugador venezolano Tucupita Marcano fue expulsado de por vida del béisbol de grandes ligas después de que una investigación determinó que había violado varias normas del reglamento que rige a esa disciplina deportiva.

La organización Béisbol de Grandes Ligas (MLB) suspendió al infielder después de determinar que había realizado cientos de apuestas en juegos de béisbol, incluidas torneos de los Piratas de Pittsburgh cuando estaba en la plantilla de ese equipo durante la temporada pasada.

Primer jugador en ser expulsado de por vida de la MLB en 100 años y el segundo en la historia del béisbol profesional estadounidense

La expulsión convierte a Marcano, de 24 años, en el segundo jugador en ser expulsado del béisbol de grandes ligas en los 148 años de historia del deporte y el primero en recibir la máxima sanción en los últimos 100.

El primero fue el jardinero de los New York Giants Jimmy O'Connell quien en 1924 trató de sobornar al campocorto del equipo contrario para que cometiera errores que perjudicaran a su equipo.

Pete Rose, quien aún mantiene el récord de hits en la historia del béisbol, acordó una suspensión de por vida en 1989 después de que una investigación concluyera que había apostado en los juegos de los Rojos de Cincinnati mientras dirigía el equipo.

Según la MLB, Marcano realizó 387 apuestas de béisbol por un total de más de $150,000 en octubre de 2022 y desde julio hasta noviembre pasado con una casa de apuestas legal.

"La aplicación estricta de las reglas y políticas de las Grandes Ligas que rigen la conducta en el juego es un componente crítico para defender nuestra prioridad más importante: proteger la integridad de nuestros juegos para los fanáticos", dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado.

"La prohibición de larga data contra las apuestas en los juegos de las Grandes Ligas de Béisbol por parte de quienes practican este deporte ha sido un principio fundamental durante más de un siglo. Hemos sido claros en que el privilegio de jugar béisbol conlleva la responsabilidad de abstenernos de participar en ciertos tipos de comportamiento que son legales para otras personas", agrega el comunicado.

La MLB también sancionó a otros jugadores, pero con suspensiones menores a la de Marcano

Según la investigación, Marcano quien al momento de la suspensión formaba parte de la plantilla de los Padres de San Diego, realizó 387 apuestas, incluidas 231 apuestas relacionadas con la MLB, entre el 16 de octubre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023, por un total de más de $150,000.

MLB dice que 25 de esas apuestas fueron hechas en juegos de los Piratas mientras él formaba parte del equipo. Sin embargo, no participó en ninguno de esos juegos porque sufrió una lesión de rodilla que no lo dejó jugar durante la temporada.

Marcano apostó casi exclusivamente en los resultados de los juegos y perdió todas las apuestas relacionadas con los Piratas, según informó la MLB.

La Regla 21 del béisbol de grandes ligas, establece que “cualquier jugador, árbitro, club, oficial o empleado de la liga, que apueste cualquier suma en cualquier juego de béisbol en relación con el cual el apostador tiene el deber jugar un papel, será declarado permanentemente inelegible”. La regla también establece que las apuestas en cualquier juego de béisbol “en relación con el cual el apostante no tiene el deber de jugar ningún papel, la hará inelegibles para jugar por un año”.

Otro jugador de Grandes Ligas, el lanzador de los Atléticos de Oakland, Michael Kelly, fue declarado inelegible por un año el martes por apostar en béisbol mientras estaba en las ligas menores. Además, los jugadores de ligas menores Jay Groome de San Diego, José Rodríguez de Philadelphia y Andrew Saalfrank de Arizona fueron suspendidos por un año por apostar en juegos de ligas mayores.

A diferencia de Marcano, ninguno de los otros jugadores suspendidos apostó en un partido donde jugaran sus propios equipos, lo que los hizo inelegibles para una suspensión de por vida.

MLB dijo que un operador legal de apuestas deportivas les informó sobre las apuestas realizadas por los jugadores.

Todos los jugadores negaron haber contado con información privilegiada sobre los juegos sobre los que hicieron sus apuestas, testimonios que según MLB se alinean con los datos recibidos de la casa de apuestas.