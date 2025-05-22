Al menos cuatro muertos en el accidente de la una avioneta que se estrelló en vecindario de San Diego

Video Se estrella avioneta sobre varias casas en un barrio de San Diego

Al menos cuatro personas murieron y otras ocho resultaron heridas luego de que una avioneta privada se estrellara en un vecindario de San Diego en la madrugada de este jueves, informaron las autoridades.

El avión involucrado es un Cessna 550. Se estrelló alrededor de las 3:45 am, según el portavoz del cuerpo de bomberos.

El conocido promotor musical Dave Shapiro, cofundador de la agencia Sound Talent Group, y el antiguo baterista de la banda de hardcore metal The Devils Wears Prada, Dave Shapiro, figuran entre las víctimas mortales del siniestro.

Shapiro, de 42 años, era el dueño de la avioneta y tenía una licencia de piloto, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). El otrora ejecutivo musical también era propietario de una escuela de vuelo llamada Velocity Aviation, y una compañia discográfica denominanada Velocity Records, de acuerdo con su perfil de Linkedin.

Sound Talent Group confirmó la muerte de Shapiro, y también informó que otros dos de sus empleados, que no fueron identificados, murieron en la colisión de la aeronave.

Y de acuerdo con reportes de múltiples medios norteamericanos, entre ellos Billboard, Daniel Williams, antiguo baterista de la banda de metal hardcore The Devil Wears Prada, también murió en el accidente.

La banda publicó en la tarde de este jueves en Instagram una imagen de Williams, quien fue su baterista entre 2005 y 2016, acompañada de una leyenda con un emoticono de un corazón y las frases "sin palabras. Te debemos todos, te amamos por siempre".

Las autoridades trabajan en la escena donde una avioneta se estrelló en un vecindario de San Diego, incendiando varias casas y forzando evacuaciones a lo largo de varias cuadras la madrugada del jueves 22 de mayo de 2025. (AP Photo/Gregory Bull) Imagen Gregory Bull/AP



No se ha establecido si Shapiro conducía la avioneta estrellada, y aunque se desconoce el número total de fallecidos, pero la FAA informó que seis personas viajaban a bordo de la aeronave.

El avión se estrelló contra un vecindario de viviendas propiedad de la Marina estadounidense en San Diego durante la niebla, incendiando al menos una vivienda y numerosos vehículos aparcados en la calle.

El avión rozó las líneas eléctricas antes de estrellarse contra la casa, dijo Elliot Simpson, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

En la calle, el techo de una casa estaba ennegrecido y colapsado, con un trozo de metal blanco en la calle frente a ella. Media docena de carros completamente carbonizados estaban en la calle en medio de ramas de árboles, vidrios y piezas de metal blanco y azul. Al final de la calle, humo negro se elevaba mientras el lugar seguía ardiendo.

Christopher Moore, quien vive a una calle del lugar del accidente, relató que él y su esposa fueron despertados por un fuerte estruendo y vieron humo cuando miraron por la ventana.

Agarraron a sus dos hijos pequeños y salieron corriendo de la casa. Al salir del vecindario, vieron un coche envuelto en llamas.

"Definitivamente fue aterrador"

“Definitivamente fue aterrador, pero a veces solo tienes que agacharte y correr”, expresó.

La policía rescató a tres cachorros husky de una de las casas y los alejaron de la escena del accidente en un carrito. A unas pocas cuadras de distancia, familias, incluida la de Moore, estaban en pijamas en un estacionamiento esperando noticias de cuándo podrían regresar a sus hogares.

Muchos militares viven en el vecindario, que está compuesto por casas unifamiliares y casas adosadas. También está densamente poblado por pequeñas aeronaves civiles y militares. La Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, el Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs y Gillespie Field están cerca.

Eddy manifestó que había mucha niebla en el momento en que la avioneta privada se estrelló. “Apenas se podía ver”, indicó.

La aeronave Cessna 550 se estrelló alrededor de las 3:45 a.m. cerca del Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs, apuntó la Administración Federal de Aviación.

"La cantidad de personas a bordo es desconocida en este momento", dijo la agencia de aviación, conocida como FAA, en un comunicado.

Ese tipo de avioneta puede llevar de seis a ocho personas.

La FAA señaló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará la investigación.

En octubre de 2021, una avioneta bimotor se estrelló en un suburbio de San Diego, matando al piloto y a un conductor de reparto de UPS en el suelo y quemando casas. Se estaba preparando para aterrizar en el aeropuerto.

En diciembre de 2008, un jet de combate del Cuerpo de Marines se estrelló contra una casa en el vecindario de University City en San Diego, causando una explosión que mató a cuatro personas dentro. El Cuerpo de Marines culpó del accidente a una falla mecánica y error humano.