Cambiar Ciudad
Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos

Confirman la muerte de los cinco marines que iban a bordo del helicóptero siniestrado en California

El Cuerpo de Marines reportó que el helicóptero se accidentó por el mal tiempo cuando viajaba hacia una base militar en San Diego.

Por:
Univision
Video Lo que se sabe del accidente de helicóptero en California en el que viajaban cinco marines

Las autoridades militares de EEUU confirmaron este jueves el fallecimiento de los cinco infantes de marina que iban a bordo del helicóptero que se estrelló en un área montañosa cerca de San Diego, California.

“Es con profunda tristeza que comunico la pérdida de cinco extraordinarios marines”, señaló el general Michael Borgschulte, comandante de la Tercera Ala de Aviación del Cuerpo de Marines.

PUBLICIDAD

Más sobre Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos

Por esta razón este portaaviones estadounidense está arrojando autos a un río
1:15

Por esta razón este portaaviones estadounidense está arrojando autos a un río

Estados Unidos
Las claves del misterioso accidente del helicóptero militar de EEUU en el que perdieron la vida cinco infantes de marina
3 mins

Las claves del misterioso accidente del helicóptero militar de EEUU en el que perdieron la vida cinco infantes de marina

Estados Unidos
Cómo el F-35 que se estrelló en Carolina del Sur pudo volar sin piloto por 60 millas
4 mins

Cómo el F-35 que se estrelló en Carolina del Sur pudo volar sin piloto por 60 millas

Estados Unidos
Las claves de la misteriosa desaparición del avión F-35 del Ejército
1:42

Las claves de la misteriosa desaparición del avión F-35 del Ejército

Estados Unidos
Hallan los restos del avión de combate F-35 valorado en $100 millones que desapareció misteriosamente
2 mins

Hallan los restos del avión de combate F-35 valorado en $100 millones que desapareció misteriosamente

Estados Unidos

"A las familias les enviamos nuestras más profundas condolencias y nuestro compromiso de asegurarles apoyo y cuidados en estos momentos tan difíciles", agregó Borgschulte. "Aunque entendemos los inherentes riesgos del servicio militar, cualquier pérdida de vidas siempre es complicada".

El comunicado del general también señala que las identidades de los fallecidos no serían hechas pública hasta que pasaran 24 horas desde que sus seres cercanos fueran informados.

Notas Relacionadas

Las claves del misterioso accidente del helicóptero militar de EEUU en el que perdieron la vida cinco infantes de marina

Las claves del misterioso accidente del helicóptero militar de EEUU en el que perdieron la vida cinco infantes de marina

Estados Unidos
3 min


Las autoridades habían reportado que el aparato, del tipo CH-53E Super Stallion, había desaparecido a última hora del martes cuando esperaban que retornara a su base en San Diego tras unos ejercicios al noroeste de Las Vegas, en medio del mal tiempo por las históricas tormentas que han azotado la zona en los últimos días.

Los trabajos de rescate comenzaron inmediatamente, pese a la intensa nevada que caía en la zona montañosa en que se estrelló. El aparato fue hallado cerca de la comunidad de Pine Valley, a una hora en auto de San Diego.

En los trabajos de búsqueda, ya que el área está cerca de la frontera con México, también colaboró la Patrulla Fronteriza, según reportó CBS News.

Mira también:

Relacionados:
Cuerpo de Infantería de Marina de Estados UnidosAccidentes AéreosAccidentesAccidentes de transporteCaliforniaSan DiegoaviaciónEntrenamientoLluviasNevadaTormentas severasTormenta invernal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD