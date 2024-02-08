Confirman la muerte de los cinco marines que iban a bordo del helicóptero siniestrado en California

Video Lo que se sabe del accidente de helicóptero en California en el que viajaban cinco marines

Las autoridades militares de EEUU confirmaron este jueves el fallecimiento de los cinco infantes de marina que iban a bordo del helicóptero que se estrelló en un área montañosa cerca de San Diego, California.

“Es con profunda tristeza que comunico la pérdida de cinco extraordinarios marines”, señaló el general Michael Borgschulte, comandante de la Tercera Ala de Aviación del Cuerpo de Marines.

"A las familias les enviamos nuestras más profundas condolencias y nuestro compromiso de asegurarles apoyo y cuidados en estos momentos tan difíciles", agregó Borgschulte. "Aunque entendemos los inherentes riesgos del servicio militar, cualquier pérdida de vidas siempre es complicada".

El comunicado del general también señala que las identidades de los fallecidos no serían hechas pública hasta que pasaran 24 horas desde que sus seres cercanos fueran informados.



Las autoridades habían reportado que el aparato, del tipo CH-53E Super Stallion, había desaparecido a última hora del martes cuando esperaban que retornara a su base en San Diego tras unos ejercicios al noroeste de Las Vegas, en medio del mal tiempo por las históricas tormentas que han azotado la zona en los últimos días.

Los trabajos de rescate comenzaron inmediatamente, pese a la intensa nevada que caía en la zona montañosa en que se estrelló. El aparato fue hallado cerca de la comunidad de Pine Valley, a una hora en auto de San Diego.

En los trabajos de búsqueda, ya que el área está cerca de la frontera con México, también colaboró la Patrulla Fronteriza, según reportó CBS News.