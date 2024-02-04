Irán lanza una advertencia a EEUU en medio de las represalias contra milicias apoyadas por Teherán

Irán advirtió este domingo a Estados Unidos que no ataque dos buques de carga en Oriente Medio que desde hace tiempo se sospecha sirven como base de operaciones de avanzada para comandos iraníes. Lanzó su advertencia justo después de que Estados Unidos y Reino Unido lanzaron una campaña de ataques aéreos masivos contra los rebeldes hutíes de Yemen.

La declaración de Irán sobre los barcos Behshad y Saviz evidencia la creciente inquietud de Teherán por los ataques estadounidenses de los últimos días contra objetivos en Irak, Siria y Yemen vinculados con milicias respaldadas por la República Islámica.

Esos ataques son parte de una campaña de represalias tras el ataque contra una base en Jordania que ocasionó la muerte de tres soldados estadounidenses. También enmarcan en el contexto más amplio de la guerra de Israel contra el grupo militante Hamas en la Franja de Gaza que ha intensificado las tensiones en Oriente Medio y elevado los temores a un conflicto regional.

Es en ese contexto que rebeldes hutíes de Yemen han atacado barcos en el mar Rojo, para mostrar su apoyo a los palestinos y su desprecio a Israel.

Los ataques más recientes de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen afectaron a seis provincias controladas por los rebeldes hutíes, incluida Saná, la capital. Los hutíes no evaluaron los daños, pero Estados Unidos dijo que golpeó arsenales de misiles subterráneos, sitios de lanzamiento y helicópteros.

"Estos ataques no disuadirán a las fuerzas yemeníes y a la nación de mantener su apoyo a los palestinos frente a la ocupación y los crímenes sionistas", dijo el portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree. "Los ataques aéreos de los agresores no quedarán sin respuesta", declaró.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió a los hutíes después de los ataques que “seguirán sufriendo más consecuencias si no ponen fin a sus ataques ilegales contra barcos y buques navales internacionales”. Ese mensaje fue repetido por el Secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron.

Buques comerciales iraníes sospechosos de espionaje

Behshad y Saviz están registrados como buques de carga comerciales con una empresa con sede en Teherán que el Tesoro de Estados Unidos ha sancionado como fachada para las líneas navieras estatales de la República Islámica de Irán.

Han merodeado durante años en el mar Rojo frente a Yemen, sospechosos de servir como posiciones de espionaje para la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

En 2017, Arabia Saudita describió a Saviz como una base marítima y un punto de transbordo de armas para la Guardia Revolucionaria, atendido por hombres con uniforme militar. Imágenes transmitidas por canales de televisión de propiedad saudita mostraron al barco armado con lo que parecía ser una ametralladora tapada atornillada a la cubierta del barco.

En la declaración en video de este domingo del Ejército regular de Irán, un narrador describe por primera vez los barcos como “arsenales flotantes”. Según el narrador, Behshad ayuda a una misión iraní para “contrarrestar la piratería en el mar Rojo y el Golfo de Adén". Sin embargo, no se sabe públicamente que Irán haya participado en ninguna de las recientes campañas contra la creciente piratería somalí en la región a raíz de los ataques hutíes.

Justo antes de que comenzara la nueva campaña de ataques aéreos estadounidenses, Behshad viajó hacia el sur, hacia el Golfo de Adén. Ahora está atracado en Djibouti, en el este de África, frente a la costa de una base militar china en el país.

La declaración termina con una advertencia superpuesta con un montaje de imágenes de buques de guerra estadounidenses y una bandera estadounidense.

"Aquellos que participen en actividades terroristas contra Behshad o embarcaciones similares ponen en peligro las rutas marítimas internacionales, la seguridad y asumen la responsabilidad global por posibles riesgos internacionales futuros", dice el video.

Saviz, que ahora se encuentra en el océano Índico, cerca de donde Estados Unidos alega que recientemente los ataques con aviones no tripulados iraníes han tenido como objetivo el transporte marítimo, ha sido atacado anteriormente.

En 2021, una probable explosión de una mina lapa abrió un agujero en su casco, lo que obligó a Irán a traer el barco a casa. Ese ataque, que se sospecha fue llevado a cabo por Israel, es parte de una guerra en la sombra más amplia entre Teherán y Tel Aviv después del colapso del acuerdo nuclear con Irán.

