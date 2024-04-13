Lo que se sabe de la incautación del barco vinculado a Israel que hizo Irán

Las tensiones entre Israel e Irán se intensificaron este sábado luego de que Teherán incautara una embarcación israelí en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula gran parte de la producción petrolera de los países del Golfo.

Se desconocen los motivos de la toma de la embarcación, pero puede ser una represalia de un ataque previo de Israel a una embajada de Teherán. Sin embargo ya la Casa Blanca condenó el hecho y dijo que “la captura de un buque civil sin provocación previa es una flagrante violación del derecho internacional y un acto de piratería”.

La incautación del barco se suma a las tensiones en Medio Oriente, con el telón de fondo de la guerra entre Israel y Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, desencadenada por una sangrienta incursión de comandos islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre.

Te contamos los detalles de esta “operación pirata” en aguas del Golfo Pérsico.

¿Quién está detrás de la incautación de la embarcación israelí?

Las fuerzas marítimas de Guardia Revolucionaria, cuadros militares élites de Irán, interceptaron un portacontenedores operado por una empresa "perteneciente al capitalista sionista Eyal Ofer" en el Golfo Pérsico, informó la agencia oficial iraní IRNA.

Varios comandos abordaron el barco 'MSC Aries'. Los hombres descendieron en rapel desde un helicóptero sobre un portacontenedores afiliado a Israel cuando se encontraba "cerca del estrecho de Ormuz" y se apoderaron del buque, dice la agencia.

Desde 2019, Irán ha protagonizado una serie de incautaciones de buques, y se le han atribuido ataques a embarcaciones en medio de las actuales tensiones con Occidente por el rápido avance de su programa nuclear.

En anteriores incautaciones, Irán dio explicaciones iniciales sobre sus operaciones para que pareciera que los ataques no tenían nada que ver con tensiones geopolíticas más amplias. En el ataque del sábado, sin embargo, Irán no dio más explicación que decir que el MSC Aries tenía vínculos con Israel.

¿Cómo es la embarcación israelí incautada y su tripulación?

El ‘MSC Aries’ es un portacontenedores de bandera portuguesa asociado a la empresa londinense Zodiac Maritime.

Zodiac Maritime forma parte del Grupo Zodiac del multimillonario israelí Eyal Ofer. La empresa Zodiac declinó hacer comentarios, mientras que MSC, con sede en Ginebra, reconoció la incautación y dijo que 25 miembros de la tripulación se encontraban en el buque.

"Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes para garantizar su bienestar y el retorno seguro del buque", declaró MSC.

Mientras que IRNA informó que la Guardia llevaría el buque a aguas territoriales iraníes.

La embarcación navegaba por el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo.

Fujairah, en la costa oriental de Emiratos Árabes Unidos, es un puerto principal para que los buques tomen nuevos cargamentos de petróleo, recojan suministros o intercambien tripulación. Desde 2019, las aguas de Fujairah han sido escenario de una serie de explosiones y secuestros.

¿Qué ha dicho Israel?

Tras el anuncio de la toma del buque, Israel advirtió que Irán "sufrirá las consecuencias" de cualquier escalada. "Estamos listos para reaccionar", aseguró el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.

Mientras que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que el país ha incrementado su capacidad de defensa y ataque ante la posibilidad de " un ataque planificado por Irán y sus representantes contra el Estado de Israel". "Estamos decididos a defender a nuestros ciudadanos contra el terrorismo (de Irán) y sabremos cómo responder", añadió.

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, hizo un llamado internacional para que se incluyera a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas.

Irán "es un régimen criminal que apoya los crímenes de Hamás y ahora está llevando a cabo una operación pirata que viola el derecho internacional", afirmó Katz.

Como medida de precaución ante más ataques, Israel anunció el sábado el cierre de las escuelas en todo el país y restricciones de reuniones públicas por motivos de seguridad, tras las amenazas de ataque por parte de Irán.

A partir del domingo, primer día de la semana en Israel, se suspenderán "las actividades educativas, las excursiones y las salidas" escolares y extraescolares, indicó Hagari.

Las actividades comerciales no se verán afectadas por las medidas. Hagari pidió a la población mantener su nivel de "vigilancia y responsabilidad".

¿Cuál es la reacción internacional ante la incautación del portacontenedores?

El presidente Joe Biden, interrumpió un viaje de fin de semana a su casa de la playa en Delaware para regresar a la Casa Blanca y seguir de cerca la situación en Oriente Medio.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el sábado que reiteró el apoyo "férreo" de Washington a su homólogo israelí, Tzachi Hanegbi, en medio de crecientes tensiones en Medio Oriente y advertencias de un ataque iraní contra Israel.

"Durante la llamada, reiteré el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel", dijo Sullivan en X (antes Twitter), y agregó que ambos hablaron sobre los "eventos en Medio Oriente".

Francia, Alemania y EEUU recomendaron a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Irán y varias compañías aéreas suspendieron sus vuelos al país.

Jordania decidió este sábado cerrar de forma temporal su espacio aéreo como medida "preventiva" ante la amenaza de un posible ataque de Irán contra Israel, informaron medios oficiales.

