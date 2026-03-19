Trámites EEUU baja a 450 dólares el costo por renunciar a ciudadanía estadounidense A partir del 13 de abril, el gobierno de Estados Unidos aplicará una reducción significativa en el costo del trámite para perder la nacionalidad, una medida que impacta directamente a miles de ciudadanos que residen en el extranjero y que, por cualquier motivo, buscan dejar su nacionalidad estadounidense.

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El gobierno de Estados Unidos anunció una reducción significativa en el costo del trámite para perder la nacionalidad, una medida que impacta directamente a miles de ciudadanos que residen en el extranjero. La decisión fue publicada el 13 de marzo de 2026 en el Registro Federal como parte de la actualización de tarifas de servicios consulares.

De acuerdo con la normativa oficial, el costo por el procesamiento administrativo para obtener el Certificado de Pérdida de Nacionalidad se redujo de 2,350 dólares a 450 dólares, lo que representa un recorte de aproximadamente 80%, convirtiéndose en uno de los cambios más relevantes en materia consular en los últimos años.

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La reducción responde a una decisión del Departamento de Estado, que determinó no recuperar el costo total del servicio. Según el documento oficial del Registro Federal, la medida busca atender preocupaciones sobre el alto precio que anteriormente se exigía para completar este trámite.

¿Cuándo entra en vigor el cambio?

El nuevo monto entrará en vigor el 13 de abril de 2026, fecha a partir de la cual los ciudadanos podrán iniciar el proceso pagando la tarifa reducida. Esta modificación revierte el incremento establecido en 2014, cuando el costo se elevó considerablemente.

Esta medida se toma para ayudar a aliviar la carga económica de las personas que deciden solicitar servicios CLN, al volver a la tarifa inferior al costo que estuvo vigente entre 2010 y 2014. Departamento de Estado de EEUU



Estados Unidos mantuvo una de las tarifas más altas del mundo para renunciar a la ciudadanía, por más de una década, y el precio de 2,350 dólares fue ampliamente criticado por organizaciones de expatriados, que consideraban el costo como una barrera para ejercer este derecho.

Antes de ese aumento, el trámite tenía un costo mucho menor e incluso llegó a ser gratuito en años anteriores. Posteriormente, en 2010 se estableció una tarifa de 450 dólares, que ahora vuelve a ser el monto oficial tras la reciente reforma.

Expertos señalan que la reducción podría incrementar el número de personas interesadas en renunciar a su nacionalidad estadounidense, especialmente entre quienes viven fuera del país y enfrentan obligaciones fiscales complejas.

¿Es difícil renunciar a la ciudadanía estadounidense?

Para renunciar a la ciudadanía se deben cumplir con requisitos legales y fiscales, incluyendo la presentación de declaraciones tributarias y, en algunos casos, el pago de un “impuesto de salida”.

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El procedimiento debe realizarse de manera presencial en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero, donde el solicitante formaliza su decisión ante un funcionario consular. Posteriormente, el Departamento de Estado evalúa y aprueba la solicitud.

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