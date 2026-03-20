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Drones contrabandean en cárceles de EEUU: casos en Nueva York, Carolina del Sur y Georgia

El uso de drones para ingresar contrabando en prisiones de EEUU va en aumento. Autoridades reportan casos en Nueva York, Carolina del Sur y Georgia, con drogas, armas y otros objetos que evidencian un fenómeno creciente. ¿Representará un nuevo riesgo?

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Por:N+ Univision y AP
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Un dron fue detectado el miércoles pasado en las inmediaciones del Centro Correccional de Marcy en Nueva York, equipado con cargadores, accesorios para cortar el pelo, presunta marihuana, entre otros objetos.

Sin embargo, esta táctica no es algo nuevo, sino que cada vez ocurren más casos en donde este tipo de artefactos son utilizados para introducir contrabando en las cárceles de Estados Unidos.

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El comisionado del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York, Daniel Martuscello, se trata de una amenaza inminente, lo que obliga al sistema penitenciario estatal a evolucionar, ya que ha sufrido una docena de incidentes con drones.

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, muestra contrabando y el dron que se utilizó para entregarlo, expuestos en el Centro Correccional de Marcy, el sábado 14 de marzo de 2026, en Marcy, NY
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, muestra contrabando y el dron que se utilizó para entregarlo, expuestos en el Centro Correccional de Marcy, el sábado 14 de marzo de 2026, en Marcy, NY
Imagen AP

Estos son los casos más sonados de drones en prisión:

Dron en Correccional de Marcy en Nueva York

Las autoridades del Centro Correccional de Marcy en Nueva York fueron testigos del momento en que, en la madrugada del 18 de marzo, un dron dejó caer un paquete de contrabando en la prisión, ubicada en el norte del estado.

Cerca de la 1 de la mañana, el paquete aterrizó en el área de dormitorios, específicamente en medio de dos celdas.

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El paquete contenía:

  • Dos cuchillos de doble filo de 8 pulgadas
  • 1 libra de una sustancia verde (no identificada) envuelta en plástico y globos.
  • 5 horas de papel impregnadas de sustancias químicas tóxicas
  • 2 cargadores
  • Accesorios para dos máquinas de cortar pelo
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, muestra globos llenos de contrabando expuestos en el Centro Correccional de Marcy, el sábado 14 de marzo de 2026, en Marcy, Nueva York
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, muestra globos llenos de contrabando expuestos en el Centro Correccional de Marcy, el sábado 14 de marzo de 2026, en Marcy, Nueva York
Imagen AP

El paquete recuperado en Marcy tenía cables que sobresalían, lo que provocó la intervención de un equipo de desactivación de explosivos para asegurarse de que no representara una amenaza.

Dron en Lee Correctional en Carolina del Sur

El pasado 8 de diciembre, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un paquete lanzado por un dron en el patio de la prisión Lee Correctional Institution en Bishopville, en Carolina del Sur.

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El paquete contenía artículos posiblemente para la cena navideña, pues contenía desde patas de cangrejo y cigarrillos, así como especias y presunta marihuana. “Supongo que los reclusos que esperaban el paquete están de mal humor”, dijo la portavoz de las prisiones, Chrysti Shain.

Qué enviaron por dron:

  • Carne (steak)
  • Patas de cangrejo
  • Marihuana
  • Cigarrillos
  • Condimento (Old Bay)

El paquete fue lanzado al patio de la prisión y fue interceptado por guardias antes de llegar a los internos, en un caso que fue etiquetado informalmente como “#ContrabandChristmas”.

Foto difundida por el Departamento de Correccional de Carolina del Sur, se observan objetos arrojados por un dron al interior del centro Le en Bishopville.
Foto difundida por el Departamento de Correccional de Carolina del Sur, se observan objetos arrojados por un dron al interior del centro Le en Bishopville.
Imagen AP

Dron en prisión estatal de Georgia

Las autoridades del sistema penitenciario del estado de Georgia informaron que drones estaban siendo utilizados de forma recurrente para introducir contrabando en varias prisiones.

El pasado 2 de diciembre de 2025, funcionarios indicaron que los dispositivos sobrevuelan las instalaciones durante la noche y dejan caer paquetes en áreas accesibles para los internos, como patios o zonas cercanas a las unidades de vivienda.

El contrabando detectado en estos envíos incluye:

  • Drogas ilegales
  • Teléfonos celulares
  • Tabaco
  • Drogas: marihuana y fentanilo
  • Sierras eléctricas

Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes ha aumentado significativamente, con múltiples intentos registrados, lo que refleja un uso cada vez más organizado de drones para el tráfico de objetos ilícitos dentro del sistema penitenciario estatal.
TLS

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