Abuso Infantil Arrestan a Joseph Duggar, exestrella de '19 Kids and Counting', por abuso sexual infantil: Esto es lo que se sabe Joseph Duggar, exprotagonista del programa de TLC “19 Kids and Counting”, enfrenta una acusación de abuso sexual infantil en Florida, apenas cinco años después de que su hermano Josh fuera condenado por descargar imágenes de abuso infantil.

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Joseph Duggar, exprotagonista del programa de TLC “19 Kids and Counting”, enfrenta una acusación de abuso sexual infantil en Florida, apenas cinco años después de que su hermano Josh, también protagonista de ese show, fuera condenado por descargar imágenes de abuso infantil.

Duggar, de 31 años, fue arrestado en B, donde reside, y el jueves esperaba su extradición a Florida.

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¿De qué acusan a Joseph Duggar?

Según la declaración jurada de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Bay en Panama City, Florida, Duggar está acusado de conducta lasciva e indecente con una menor de 12 años.

Según la declaración jurada, reportada por la agencia AP, agentes de policía de Tontitown se pusieron en contacto el miércoles con los agentes del condado de Bay para informar que habían entrevistado a una niña de 14 años que les contó que Duggar había abusado de ella varias veces durante un viaje familiar a Panama City Beach cuando tenía 9 años.

El padre de la menor confrontó esta semana a Duggar sobre el abuso, y según dijo, Duggar lo admitió.

La policía de Tontitown le pidió al padre que llamara a Duggar con un detective al teléfono, y este volvió a admitir los hechos, según consta en la declaración jurada de arresto.

El Departamento de Policía de Tontitown declaró el jueves que la investigación sigue abierta. El departamento, ubicado en las montañas Ozark, al noroeste de Arkansas, remitió las preguntas adicionales a la Oficina del Sheriff del Condado de Bay en Florida.

El programa de TLC "19 Kids and Counting" seguía la vida de los devotos bautistas Michelle y Jim Bob Duggar y sus 19 hijos, cuyos nombres comenzaban todos con la letra "J", sin embargo la cadena canceló el programa en 2015 por las acusaciones en contra de Josh.

Según los testimonios, Josh Duggar había abusado sexualmente de cuatro de sus hermanas y de una niñera años atrás; mientras que los padres de Josh Duggar afirmaron que él había confesado los abusos y se había disculpado.

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No obstante, en 2022 fue condenado a unos 12 años y medio de prisión por un cargo de recepción y otro de posesión de imágenes que mostraban abuso sexual infantil.

TLS