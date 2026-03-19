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Juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará el 8 de marzo de 2027 en Nueva York

Un juez federal fijó este jueves la fecha para el inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien enfrentará cargos en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

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Por:N+ Univision
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Video Así vivía el capo Rafael Caro Quintero antes de ser capturado en México

Este jueves 19 de marzo de 2026, un juez federal fijó el 8 de marzo de 2027 como la fecha para el inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, q uien enfrentará cargos en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

Inicio del proceso judicial

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Caro Quintero iniciará un nuevo juicio con jurado en la fecha establecida, compareciendo ante autoridades estadounidenses que lo acusan de diversos cargos relacionados con el narcotráfico.

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Además, enfrenta señalamientos por el secuestro, tortura y asesinato del exagente de la Administración de Control de Drogas ( DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena.

El proceso judicial contra el también conocido como el “Narco de narcos” representa un momento clave en uno de los casos más emblemáticos del crimen organizado.

Su captura y posterior extradición a Estados Unidos se dieron tras años de búsqueda y seguimiento por parte de las autoridades, lo que convirtió su caso en un símbolo de la cooperación internacional en materia de justicia.

Caso emblemático del narcotráfico

De acuerdo con la DEA, Caro Quintero fue responsable de sembrar violencia, destrucción y muerte tanto en Estados Unidos como en México. Durante cerca de cuatro décadas, permaneció en la lista de los fugitivos más buscados de esta agencia.

Las autoridades estadounidenses han señalado que su traslado a territorio estadounidense el año pasado, marcó un avance significativo en la búsqueda de justicia.

Asimismo, consideran que el juicio programado para 2027 será una oportunidad para esclarecer los crímenes que se le imputan y para que enfrente las consecuencias legales correspondientes.

JICM

Video Narco mexicano 'Don Neto' queda en libertad: cumplió condena por asesinato de 'Kiki' Camarena
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