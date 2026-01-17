Donald Trump Donald Trump amenaza con demandar a JPMorgan por excluirlo de servicios tras el asalto al Capitolio El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que demandará al banco JP Morgan por presuntamente "desbancarizarlo" tras las protestas del 6 de enero de 2021 en el Capitolio cuando ganó las elecciones Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar a JPMorgan Chase por "excluirlo de sus servicios bancarios" tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El mandatario se refirió al caso al criticar un artículo de The Wall Street Journal, en el que niega que nunca ofreció la titularidad de la Reserva Federal a Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase.

"Un artículo de portada del falso Wall Street Journal de Fake News afirma, sin ninguna verificación, que le ofrecí a Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, el cargo de presidente de la Reserva Federal. Esta afirmación es totalmente falsa; nunca hubo tal oferta", publicó Trump en su cuenta de redes sociales,Truth Social.

Y añadió que iniciará un proceso contra el mayor banco del país "en las próximas semanas", como un símbolo para desmarcarse con mayor énfasis, argumentando que le cortaron el suministro financiero tras los disturbios en que sus partidarios buscaban impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Trump reiteró que la protesta, calificada como "autogolpe", fue legítima y que los comicios de aquel entonces fueron manipulados.

"De hecho, estaré demandando a JPMorgan Chase en las próximas dos semanas por haberme DESBANCARIZADO de manera incorrecta e inapropiada después de la protesta del 6 de enero, una protesta que resultó estar en lo correcto para quienes protestaban: ¡la elección fue MANIPULADA!", agregó.