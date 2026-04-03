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Día 3 del viaje a la Luna en la misión Artemis II

Así fue el tercer día de la misión rumbo a la órbita lunar, los cuatro astronautas hicieron contacto con la población, compartieron el interior de la nave Orion y explicaron cómo es el baño en el espacio.

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Por:N+ Univision
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Video Entrevista espacial: Astronautas revelan cómo van durante el tercer día de la misión Artemis II

Han transcurrido más de 50 horas desde que Artemis II inició su viaje a la órbita lunar. En el tercer día del inicio de este momento histórico, los astronautas han realizado diversas actividades, desde lo más elemental como despertar en cápsulas sujetas a la nave, realizar ejercicios de 30 minutos, hasta lanzar pequeños satélites al espacio.

Día 3 de la Misión Artemis II

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Tras el exitoso despegue el pasado 1 de abril, rumbo a la órbita de la Luna, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hensen, han realizado actividades como el despliegue de paneles solares.

De acuerdo con la NASA, luego de alcanzar el espacio, Orion desplegó cuatro paneles solares que permitirán a la nave recibir la energía del Sol. Mientras que la tripulación, en perfecta coordinación con los ingenieros en tierra, lograron la transición de la nave espacial de las operaciones de lanzamiento a un estatus de vuelo.

Otras tareas que tanto los astronautas, como los ingenieros en tierra lograron la transición a la Red del Espacio Profundo para las comunicaciones y han estado realizando evaluaciones de los sistemas de soporte vital de comunicaciones y navegación además demostraciones del manejo de la nave para verificar su diseño desempeño en condiciones del espacio profundo.

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Ayer, a 25 horas después del despegue, volvieron a encender los motores durante 5 minutos 51 segundos en una maniobra de inyección translunar, lo que despegó a la nave orión de la órbita de la Tierra. En el día 2, la misión era lanzar pequeños satélites.

Primer contacto público: “Hola mundo!”

La tripulación realizó su primer evento en vivo desde el espacio profundo, marcando un momento simbólico de la misión. Durante la transmisión, los astronautas mostraron el interior de la cápsula Orion, explicaron cómo se mueven y trabajan en microgravedad, y respondieron preguntas preparadas desde la Tierra.

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Incluso resolvieron dudas sobre el sistema de gestión de residuos de la nave Orión que consiste en un inodoro compacto de 142 litros, diseñado para la microgravedad.

La NASA destacó que esta actividad también sirve para evaluar los sistemas de comunicación a grandes distancias, incluyendo audio, video y transmisión de datos. Además de su valor técnico, el evento tuvo un propósito educativo y de divulgación, acercando al público a la experiencia real de viajar más allá de la órbita terrestre.

Despliegue de satélites (CubeSats):

Durante el segundo día de vuelo, la nave Orion llevó a cabo la liberación de cuatro CubeSats desde adaptadores ubicados en el sistema de lanzamiento. Según la NASA, estos pequeños satélites forman parte de demostraciones tecnológicas diseñadas para operar en el entorno de espacio profundo, más allá de la órbita terrestre.

Mision Artemis sobre los 4 satélites desplegados hoy
Mision Artemis sobre los 4 satélites desplegados hoy
Imagen NASA

Cada uno sigue una misión independiente, incluyendo pruebas de navegación autónoma, recopilación de datos y validación de tecnologías que podrían utilizarse en futuras misiones lunares y más allá. El despliegue se realizó de manera secuencial y controlada tras la maniobra translunar, asegurando que los satélites entraran en sus trayectorias previstas sin interferir con la nave principal.

La fotografía de la Tierra

En esta fase inicial del viaje, los astronautas comenzaron a realizar observaciones visuales sistemáticas de la Tierra y del espacio circundante.

La NASA indicó que estas actividades incluyen la captura de imágenes con cámaras a bordo y el uso de ventanas de observación para documentar el alejamiento del planeta. Paralelamente, la tripulación inició preparativos para futuras observaciones de la Luna, practicando técnicas de encuadre, seguimiento y uso de equipos ópticos.

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