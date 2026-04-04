NASA Día 4 del viaje a La Luna en la misión Artemis II: Más de la mitad del camino recorrido y un olor a "quemado" A mitad del trayecto, Artemis II avanza con precisión hacia un sobrevuelo histórico, pese a imprevistos a bordo, en el regreso humano a la Luna tras más de medio siglo.



Video Mira aquí las espectaculares imágenes de la Tierra captadas por Artemis II

Los astronautas de la misión Artemis II ya recorrieron más de la mitad del camino hacia la Luna este sábado y en N+ Univisión te ofrecemos los detalles más relevantes del cuarto día de viaje de la histórica tripulación.

Muy temprano, el Centro de Control de Misión despertó a los astronautas con "Pink Pony Girl" de Chappell Roan, informó la NASA. Desde Houston, se interrumpió la canción antes del primer estribillo para saludar a los viajeros espaciales.

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"Todos estábamos esperando con impaciencia el coro", comunicó por radio Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis 2, al centro de control, de acuerdo con reportes del portal especializado Space.

Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch comenzaron el día en un horario diferente al programado, a las 12:35 pm del Este.

En general, este sábado, los astronautas están dedicados a los últimos estudios para prepararse para los objetivos lunares que intentarán fotografiar y observar durante su sobrevuelo lunar el lunes 6 de abril.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió las primeras tres imágenes de este 4 de abril destacando que ya se alistan con rumbo hacia el satélite natural de la Tierra. Posteriormente difundió dos fotos más.

"¡Prepárense, nos vamos a la Luna! Los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino, y los preparativos para el sobrevuelo lunar están en marcha", publicó en su cuenta oficial de X.

"Durante su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna, capturarán imágenes para compartirlas con los científicos (¡y contigo también!)", añadió.

Los astronautas igual revelaron este sábado que, durante su cuarentena antes de partir, habían tenido la oportunidad de ver un fragmento especial de la película Project Hail Mary. También se supo que Ryan Gosling, el protagonista de la película, había enviado un mensaje en video al equipo de producción.

This view just hits different 🌍

@Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256K — NASA (@NASA) April 4, 2026

Vuelo con precisión y olor a quemado

El Centro de Control de Misión canceló una maniobra en el espacio de la nave espacial Orion para refinar su trayectoria hacia la Luna. Esto confirma que el vuelo sigue según lo planeado y con gran precisión.

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Los astronautas harán una maniobra manual para apuntar la salida de desechos hacia el Sol y así calentarla. Buscan resolver un problema en el sistema, ya que no pudieron descargar los residuos anoche, cuando se reportó un olor a quemado que, aparentemente, provenía del inodoro.

"Respecto al olor, solo quería asegurarme de que todos estuvieran al tanto de las notas del EGS sobre el olor a calentador quemado que provenía del baño en varias ocasiones", comunicó por radio Christina Koch al Control de Misión, indicó Space.

"Nunca se identificó la fuente exacta, pero se describió como un olor desconocido", añadió.

Los controladores de vuelo en Houston sospecharon inicialmente que el olor podría provenir del aislamiento naranja de la puerta del compartimento de higiene del baño, y no les preocupó.

"En general, no tenemos ninguna preocupación importante", comunicó por radio el Control de Misión a la tripulación.

Los astronautas dijeron que el olor no venía del baño, aunque se parecía al de un calentador viejo al encenderse. El control de misión seguirá revisando, pero les permitieron seguir usando el inodoro.

Igual se informó que la foto tomada ayer a la Tierra por Reid Wiseman desde la cápsula Orion muestra luces de ciudades como Buenos Aires, Neuquén, Bahía Blanca y Mendoza, en Argentina, además de puntos en Chile, Brasil y embarcaciones en el mar argentino.

Las cinco fotos del día

-La astronauta Christina Koch acurrucada en un rincón de la cápsula tripulada Orion, leyendo. El resto de la cápsula estaba a oscuras, pero el rostro de ella fue iluminado por el brillo de su tableta. Dos de sus compañeros de tripulación se observaron tenuemente mirando por la ventana y flotando en primer plano.

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-La Luna a lo lejos, vista desde la nave espacial Artemis II Orion

-Una foto de la Tierra en fase creciente vista desde el interior de Orion

-Dos imágenes de cómo Wiseman y Koch se tomaron un momento para mirar hacia atrás a la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna

Lock in, we’re Moonbound.



Artemis II astronauts are more than halfway to their destination, and preparations for lunar flyby are underway. During their trip around the far side of the Moon, they will capture imagery to share with scientists (and you, too!). pic.twitter.com/T2z4W2XLCt — NASA (@NASA) April 4, 2026

Celebrados por Canadá

Los astronautas de Artemis II fueron celebrados por Canadá este sábado mientras se preparan para su histórico sobrevuelo lunar, con el que llegarán más lejos en el espacio que incluso los astronautas del programa Apolo.

Los tres estadounidenses y un canadiense alcanzarán su destino el lunes, cuando fotografíen el misterioso lado oculto de la Luna mientras la rodean a gran velocidad. Es la primera tripulación que viaja hacia la Luna en más de 53 años, retomando el camino que dejó el programa Apolo de la NASA.

La Agencia Espacial Canadiense celebró la participación del país en la misión desde Quebec, con el astronauta Jeremy Hansen rumbo a su encuentro con la Luna. Hansen es el primer no estadounidense en viajar a la Luna.

"Hoy está haciendo historia para Canadá", dijo la presidenta de la agencia, Lisa Campbell.

"Al verlo dar este gran paso hacia lo desconocido, que su viaje nos recuerde que el futuro de Canadá lo escriben quienes se atreven a ir más allá", añadió.

En la transmisión en vivo, Hansen dijo que ya ha visto imágenes “extraordinarias” desde la cápsula Orion de la NASA.

Artemis II está a punto de establecer un récord de distancia para humanos, al viajar más de 252 mil millas (400 mil kilómetros) desde la Tierra antes de dar la vuelta detrás de la Luna y regresar sin aterrizar ni entrar en órbita lunar. El récord actual lo tiene el Apolo 13.

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Hansen, Wiseman, Glover y Koch son los primeros astronautas en viajar a la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972. Koch y Glover son, respectivamente, la primera mujer y la primera persona afrodescendiente en hacerlo.

La misión, de casi 10 días —que terminará con un amerizaje en el océano Pacífico el 10 de abril—, es el primer paso en los planes de la NASA para establecer una base lunar sostenible. La agencia busca lograr un alunizaje con dos astronautas cerca del polo sur lunar en 2028.