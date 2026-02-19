Nancy Guthrie

¿El FBI busca a Nancy Guthrie en México? Esto respondieron las autoridades

Autoridades del estado de Sonora negaron que hayan recibido solicitud de ayuda del FBI sobre la desaparición de Nancy Guthrie. También informaron que las autoridades estadounidenses les comunicaron que no hay investigaciones referentes a que Guthrie pudiera hallarse en México.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Nancy Guthrie día 19: ¿Está en México? Madres buscadoras, FBI y autoridades mexicanas en la búsqueda

Autoridades regionales del estado mexicano de Sonora, fronterizo con los estados Arizona y Nuevo México en EEUU, negaron este jueves haber recibido una solicitud de ayuda de parte del FBI estadounidense para investigar si Nancy Guthrie, desaparecida desde hace 19 días en Arizona, pudiera encontrarse en México.

"No hemos recibido ninguna solictud en ese sentido por parte de ninguna autoridad norteamericana, ni tampoco de las autoridades federales mexicanas", dijo el Fiscal General de Justicia del estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

PUBLICIDAD

Más sobre Nancy Guthrie

Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?
1 mins

Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?

Estados Unidos
Dan detalles del guante encontrado cerca de la casa de Nancy Guthrie: ¿Qué dijeron sobre el ADN?
1 mins

Dan detalles del guante encontrado cerca de la casa de Nancy Guthrie: ¿Qué dijeron sobre el ADN?

Estados Unidos
Una funda de pistola de Walmart: pieza clave en el caso de Nancy Guthrie
2 mins

Una funda de pistola de Walmart: pieza clave en el caso de Nancy Guthrie

Estados Unidos
Esposo de Savannah Guthrie reaparece en Miami tras la desaparición de su suegra Nancy
2 mins

Esposo de Savannah Guthrie reaparece en Miami tras la desaparición de su suegra Nancy

Estados Unidos
Desaparición de Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe del caso que perturbó al lujoso barrio de Arizona
4 mins

Desaparición de Nancy Guthrie: Esto es lo que se sabe del caso que perturbó al lujoso barrio de Arizona

Estados Unidos
Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas
2 mins

Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas

Estados Unidos
FBI aumenta a $100,000 la recompensa por información sobre la ubicación de Nancy Guthrie
3 mins

FBI aumenta a $100,000 la recompensa por información sobre la ubicación de Nancy Guthrie

Estados Unidos
El FBI busca pistas cerca de la casa de Nancy Guthrie a 11 días de su desaparición en Tucson
4 mins

El FBI busca pistas cerca de la casa de Nancy Guthrie a 11 días de su desaparición en Tucson

Estados Unidos

"No tenemos ningún dato que nos haga presumir que esa persona se encuentra en territorio mexicano, más aún en Sonora. Sin embargo, en cuanto hubiera alguna solicitud, de inmediato intervendriamos en auxilio", afirmó Salas Chávez.

Por su parte el Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores, indicó que este miércoles se comunicaron con el agregado del FBI en Sonora para establecer si había alguna línea de investigación que hiciera pensar que Guthrie pudiera encontrarse en en ese estado de México.

"De manera concreta nos informó el FBI que no cuentan de momento con línea de investigación alguna que haga suponer que esta persona pudiera estar en México", aseguró Flores.

Nancy Guthrie, hija de la presentadora del programa Today, Savannah, Guthrie, tiene 86 años y desapareció de su casa el 31 de enero.

Más información en breve

Relacionados:
Nancy GuthrieDesaparicionesSecuestroSavannah Guthrie

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX