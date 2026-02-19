Nancy Guthrie ¿El FBI busca a Nancy Guthrie en México? Esto respondieron las autoridades Autoridades del estado de Sonora negaron que hayan recibido solicitud de ayuda del FBI sobre la desaparición de Nancy Guthrie. También informaron que las autoridades estadounidenses les comunicaron que no hay investigaciones referentes a que Guthrie pudiera hallarse en México.

Video Nancy Guthrie día 19: ¿Está en México? Madres buscadoras, FBI y autoridades mexicanas en la búsqueda

Autoridades regionales del estado mexicano de Sonora, fronterizo con los estados Arizona y Nuevo México en EEUU, negaron este jueves haber recibido una solicitud de ayuda de parte del FBI estadounidense para investigar si Nancy Guthrie, desaparecida desde hace 19 días en Arizona, pudiera encontrarse en México.

"No hemos recibido ninguna solictud en ese sentido por parte de ninguna autoridad norteamericana, ni tampoco de las autoridades federales mexicanas", dijo el Fiscal General de Justicia del estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

"No tenemos ningún dato que nos haga presumir que esa persona se encuentra en territorio mexicano, más aún en Sonora. Sin embargo, en cuanto hubiera alguna solicitud, de inmediato intervendriamos en auxilio", afirmó Salas Chávez.

Por su parte el Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores, indicó que este miércoles se comunicaron con el agregado del FBI en Sonora para establecer si había alguna línea de investigación que hiciera pensar que Guthrie pudiera encontrarse en en ese estado de México.

"De manera concreta nos informó el FBI que no cuentan de momento con línea de investigación alguna que haga suponer que esta persona pudiera estar en México", aseguró Flores.

Nancy Guthrie, hija de la presentadora del programa Today, Savannah, Guthrie, tiene 86 años y desapareció de su casa el 31 de enero.