Nancy Guthrie Desaparición de Nancy Guthrie: Las pistas, avances y la posible muerte de la mujer En un mensaje publicado por la familia de Nancy Guthrie, reconocieron que existe la posibilidad de que la mujer de 84 años haya muerto tras casi 2 meses desaparecida, por lo que pidieron datos para lograr dar con su paradero y llevarla al "lugar de descanso final".

Video Caso Nancy Guthrie semana 7: Alguacil de Pima advierte que el captor eligió a su víctima con precisión

A casi dos meses de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, se han registrado pocos avances en la búsqueda de la mujer de 84 años, quien desapareció el pasado 31 de enero en su casa ubicada en Tucson, Arizona.

Este fin de semana, la presentadora del programa “Today Show” publicó en sus redes sociales para pedir a familiares, amigos y residentes de Tucson información que permita avanzar con las investigaciones por la desaparición de su madre.

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En un comunicado de la familia Guthrie, manifestaron que creen que alguien en Tucson o en el sur del estado podría "tener la clave para encontrar una solución en este caso. Alguien sabe algo. Es posible que algún miembro de esta comunidad tenga información cuya importancia desconozca.”

La familia pidió a los vecinos repasar sus recuerdos, cámaras de vigilancia, mensajes de texto, o conversaciones que puedan resultar importantes para el caso, de entre las fechas 31 de enero, fecha en que Nancy Guthrie fue vista por última vez, y el 1 de febrero, así como la noche del 11 de enero.

Familia Guthrie reconoce que su madre pudo haber muerto

En el comunicado, la familia de Nancy Guthrie también reconoció que ella podría haber fallecido.

Extrañamos a nuestra madre con cada respiración y no podemos estar en paz hasta que vuelva a casa. No podemos llorar; solo podemos sentir dolor y preguntarnos. Nuestro único objetivo es encontrarla y traerla a casa. Queremos celebrar su hermosa y valiente vida, pero no podemos hacerlo hasta que la lleven a su lugar de descanso final. Familia de Nancy Guthrie

Lo que se sabe de la desaparición de Nancy Guthrie

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la periodista Savannah Guthrie, ocurrió la noche del 31 de enero de 2026 en Tucson, Arizona. Ese día, la mujer regresó a su domicilio tras una cena familiar, siendo vista por última vez alrededor de las 9:45 de la noche. Horas después, el 1 de febrero, fue reportada como desaparecida, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades del condado de Pima.

Desde el inicio, el caso fue tratado como un posible secuestro debido a indicios de violencia en la vivienda. Investigadores encontraron sangre en el porche de la casa, posteriormente fue confirmada de que se trataba de ella mediante las pruebas de ADN. Esto reforzó la hipótesis de que fue sustraída contra su voluntad.

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En los primeros días de febrero, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se sumó formalmente a la investigación, aportando recursos técnicos y ampliando las líneas de indagación.

La agencia ofreció una recompensa económica de 100,000 dólares por información y comenzó a analizar evidencia física y digital, incluyendo comunicaciones, cámaras de seguridad y posibles rastros de ADN encontrados cerca del domicilio.

El siniestro hombre encapuchado

Uno de los elementos clave en la investigación fue la aparición de un hombre encapuchado captado por cámaras de seguridad en la propiedad de Guthrie la noche de su desaparición. En las imágenes, el sujeto aparece manipulando la cámara del timbre y merodeando la zona, lo que lo convirtió en el principal sospechoso.

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Entre los elementos que pudieron ser captados del sospechoso aparece una funda de arma de bajo costo, posiblemente vendida en Walmart, lo que se trató de una pista clave del FBI en la desaparición de Nancy Guthrie.

El sospechoso, visto en grabaciones, llevaba esta funda, lo que ha llevado a analizar registros de compra para identificarlo, además en la recuperación de esas imágenes se pudo observar al hombre portando una mochila Ozark Trail Hiker Pack, pantalones largos, chaqueta y guantes.

Las notas de rescate

Días después de la desaparición, surgieron las llamadas y notas de rescate enviadas a medios locales, en las que se exigían grandes sumas de dinero —incluso en criptomonedas— a cambio de la liberación de la mujer.

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Las autoridades han mantenido cautela sobre su autenticidad, aunque confirmaron que están siendo analizadas y que se establecieron plazos para el supuesto pago.

¿Punto de vigilancia de Nancy Guthrie?

Con el paso de las semanas, la investigación se amplió a nuevas líneas, incluyendo la posibilidad de que los responsables utilizaran una casa desocupada cercana para vigilar o planear el secuestro.

Según informes, el FBI interrogó a vecinos del exclusivo barrio de Catalina Foothills, donde las casas están muy separadas entre sí y alejadas de la calle por largos caminos de entrada, portones y densa vegetación desértica.

La agencia mostró especial atención sobre una propiedad específica que fue desocupada poco antes de la desaparición de Guthrie, especialmente para descubrir si el sospechoso pudo haber utilizado este lugar para "observar la actividad en el vecindario", los movimientos y los horarios de Nancy.

Imagen AP Photos

Madres buscadoras de México

El caso también ha tenido repercusión internacional. En México, colectivos como las “Madres Buscadoras de Sonora” expresaron su solidaridad y disposición para colaborar en la difusión.

Incluso el grupo de mujeres viajó a Tucson para ayudar en la búsqueda, y aunque se les negó la colaboración formalmente, reportaron trabas y obstáculos por parte de autoridades para participar en la búsqueda de Nancy Guthrie.

Sin avances reales en caso Nancy Guthrie...

A más de siete semanas de la desaparición, el caso continúa sin resolverse. La familia, encabezada por Savannah Guthrie, ha intensificado los llamados públicos y ofrecido recompensas, mientras autoridades locales y federales mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

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La identidad del hombre encapuchado, el origen de las notas de rescate y el paradero de Nancy Guthrie siguen siendo los principales enigmas del caso.