Savannah Guthrie Savannah Guthrie hace nuevo llamado "desesperado" sobre su mamá tras 50 días sin saber de ella Savanna Guthrie y su familia hicieron un urgente llamado público a 50 días de la desaparición de su madre, Nancy Guthrie. La famosa presentadora de 'Today' y sus familiares solicitan mayor atención a la investigación sobre el paradero de la mujer de 84 años: "Alguien sabe algo".



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Savannah Guthrie y su familia lanzaron un llamado urgente 50 días después de la desaparición de su madre Nancy, pidiendo al público que incremente su atención sobre la inquietante búsqueda de la mujer.

El nuevo mensaje de Savannah Guthrie sobre su madre

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El mensaje fue compartido durante una emisión especial de la cadena local KVOA, en Arizona, transmitida el sábado 21 de marzo y luego fue publicado en la cuenta de Instagram de la famosa presentadora de 'Today' este domingo 22.

En dicho comunicado, la comunicadora y sus familiares expresaron su agradecimiento a los habitantes de Tucson por el apoyo recibido desde que comenzó la búsqueda.

"Seguimos creyendo que los habitantes de Tucson y la gran comunidad del sur de Arizona tienen la clave para resolver este caso", dijeron, reiterando su convicción de que existe información aún desconocida que podría resultar fundamental.

" Alguien sabe algo. Es posible que algún miembro de esta comunidad posea información cuya importancia desconoce", alegaron.

La familia instó a los residentes de Tucson a "recordar lo sucedido", especialmente lo ocurrido la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero, periodo en el que las autoridades sospechan que Nancy fue sustraída de su domicilio.

También solicitaron "desesperadamente" a la población "prestar mayor atención" y revisar cualquier material o dato que pudiera ser relevante, como grabaciones de seguridad, anotaciones personales, mensajes de texto u observaciones que puedan aportar claridad.

Parte del nuevo post que Savannah Guthrie hizo en Instagram respecto a la búsqueda de su madre, desaparecida hace 50 días. Imagen Savannah Guthrie/Instagram



" Extrañamos a nuestra madre con cada aliento y no encontraremos la paz hasta que regrese a casa. No podemos llorar; solo podemos sentir dolor e incertidumbre. Nuestro único objetivo es encontrarla y traerla de vuelta a casa", dijeron.

Desde finales de enero, Savannah Guthrie ha permanecido alejada de sus funciones laborales en 'Today' y en la cadena NBC debido a la desaparición de su madre.

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Según reportes del Daily Mail, la televisora ha estado preparándose para el eventual regreso de la conductora de TV.

Aunque la presentadora aún no ha anunciado la fecha de su reincorporación, la cadena confirmó que no se ausentará de manera definitiva. El pasado 5 de marzo ella visitó nuevamente el estudio, donde fue recibida con afecto por sus colegas.

La misteriosa desaparición de Nancy Guthrie

La madre de la periodista fue vista por última vez el 31 de enero, luego de que un familiar la dejara en su casa, ubicada en las inmediaciones de Tucson, Arizona.

La policía sostiene que la mujer, de 84 años , fue secuestrada en la madrugada del 1 de febrero. Su familia reportó la desaparición cuando Nancy no acudió a la casa de una amiga ese mismo día.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad en la vivienda mostraron a un hombre enmascarado en la puerta durante la noche en que desapareció. Hasta ahora, las autoridades no han logrado identificarlo ni cuentan con un sospechoso en el caso.