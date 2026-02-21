Nancy Guthrie Sheriff de Pima frena ayuda de Madres Buscadoras de Sonora para buscar a Nancy Guthrie El Departamento del Sheriff del Condado de Pima rechazó la ayuda de los grupos privados de búsqueda, horas después de que el colectivo mexicano de Madres Buscadoras de Sonora arribó al lugar para ofrecer su apoyo en la búsqueda de Nancy Guthrie.

Video "Nosotras vamos con el dolor": Madres Buscadoras de Sonora se suman a búsqueda de Nancy Guthrie

A 20 días de la desaparición de Nancy Guthrie en su casa en Catalina Foothills, en Tucson, Arizona, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima rechazó la ayuda de grupos de búsqueda privados, como las Madres Buscadoras de Sonora, que en las últimas horas arribaron a la zona para participar en las labores de búsqueda.

El Departamento del Sheriff rechazó este sábado 21 de febrero la ayuda de grupos de búsqueda privados que solicitaron permiso para operar en la zona, mientras que el sheriff Chris Nanos pidió a estos grupos que den espacio para que los investigadores realicen su trabajo.

De acuerdo con N+ Univision Arizona, el viernes el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en México, cruzó la frontera para sumarse a las labores de localización de la mujer de 84 años, madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie.

Sin embargo, las autoridades locales rechazaron el ofrecimiento.

Agradecemos su preocupación y todos queremos encontrar a Nancy, pero es mejor dejar esta tarea en manos de profesionales. Departamento del Sheriff del Condado de Pima

Además, la autoridad local indicó que el Condado ofrece oportunidades de voluntariado si desean colaborar con el departamento.

Explicó que en las labores de búsqueda se aplican las leyes de propiedad privada y depende de cada propietario individual otorgar el permiso para que alguien acuda y registre su propiedad.

Así llegó el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora

De acuerdo con el comunicador Jonathan Lee Riches (JLR), las mujeres integrantes del colectivo se encuentran este sábado en las inmediaciones de la casa de Nancy Guthrie, de donde desapareció la noche del sábado 31 de enero.

No obstante, las mujeres declararon a Lee Riches que no se les ha permitido buscar debido a que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima les informó que requieren de un permiso para participar en las labores de búsqueda.

De acuerdo con un video compartido por el comunicador, el colectivo de mujeres mexicanas que se identifican como Madres Buscadoras de Sonora acudieron al lugar, vestidas con playeras blancas con el rostro de sus familiares desaparecidos, para apoyar en las labores de búsqueda.

Sin embargo, informan a los reporteros presentes que fueron retiradas del lugar por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima debido a que necesitan de un permiso para estar en el lugar y participar en las labores de búsqueda.

