Senado

Senado de EEUU mantiene el suministro de armas a Israel pese a una oposición demócrata sin precedentes

El Senado de Estados Unidos rechazó las resoluciones de Bernie Sanders para bloquear la venta de armas a Israel. Aunque la medida no prosperó, la votación reveló una fractura histórica en el Partido Demócrata y un creciente cuestionamiento al apoyo militar incondicional en el contexto de la crisis en Gaza

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Video Revés para los demócratas: Republicanos bloquean en el Senado límites a la guerra con Irán

El intento por limitar los envíos de armas estadounidenses a Israel para ser usadas en sus conflictos en el Medio Oriente fracasó este miércoles 15 de abril en el Senado.

Dos medidas impulsadas por el senador independiente Bernie Sanders para bloquear la venta de armas por casi 500 millones de dólares a Israel, las cuales incluyen bombas y excavadoras fue rechazada.

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Sanders planteaba convocar una votación para detener la venta a las fuerzas armadas israelíes de 12,000 bombas, valuadas en 1,000 millones de dólares, así como la venta de 295 millones de dólares en excavadoras al mismo comprador.

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A pesar de que las medidas no alcanzaron la mayoría necesaria para ser aprobadas, el resultado mostró un cambio significativo en la dinámica política del Capitolio. La votación para bloquear las bombas de 1,000 libras obtuvo 36 votos a favor frente a 63 en contra, mientras que la resolución sobre las excavadoras logró 40 votos a favor y 59 en contra, evidenciando una fractura creciente dentro del bloque demócrata respecto al apoyo incondicional a Tel Aviv.

Durante el debate en el pleno del Senado, fue evidente la tensión entre las leyes estadounidenses y las acciones militares en el terreno.

El senador Sanders argumentó que el envío de armas viola la Ley de Asistencia Exterior, la cual prohíbe la ayuda militar a países que obstruyen la asistencia humanitaria de Estados Unidos. Sanders subrayó que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha ignorado repetidamente las advertencias de Washington sobre la protección de civiles y el acceso a suministros básicos.

Por otro lado, los opositores a las resoluciones, que incluyen a la mayoría de los republicanos y a una facción considerable de demócratas, sostuvieron que restringir el flujo de armas debilitaría la capacidad de defensa de Israel frente a amenazas regionales como Irán y Hezbolá. Argumentaron que un "embargo parcial" enviaría una señal de debilidad y falta de compromiso con el aliado más cercano de Estados Unidos en el Medio Oriente en un momento de crisis existencial.

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Según informes, el Ejecutivo ha utilizado mecanismos para eludir la supervisión del Congreso en múltiples ventas menores, lo que ha generado malestar entre legisladores que exigen una mayor transparencia. Esta falta de rendición de cuentas fue uno de los motores que impulsó a más senadores a respaldar las resoluciones de Sanders como una medida de control legislativo.

TLS

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