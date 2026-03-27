ÚLTIMA HORA
estados unidos

Miembro del Servicio Secreto, herido por disparo de arma ¿Qué le pasó al agente asignado a seguridad de Jill Biden?

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido en la pierna tras un disparo accidental con su arma de servicio la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026, mientras participaba en una misión de escolta como parte del equipo de protección de la exrimera dama Jill Biden, esposa del expresidente Joe Biden.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Biden rompe el silencio tras ser diagnosticado con cáncer: "Somos más fuertes en momentos difíciles"

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido en la pierna tras un disparo accidental con su arma de servicio la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026, mientras participaba en una misión de escolta como parte del equipo de protección de la exrimera dama Jill Biden, esposa del expresidente Joe Biden.

Relacionado

Fraude al SNAP por casi 150 mil dólares: Descubren estafa de inmigrantes y ciudadanos
4 mins

Fraude al SNAP por casi 150 mil dólares: Descubren estafa de inmigrantes y ciudadanos

Estados Unidos
Otro accidente aéreo: Helicóptero se estrella en Hawái y confirman muertos
2 mins

Otro accidente aéreo: Helicóptero se estrella en Hawái y confirman muertos

Estados Unidos
Publicaciones extrañas de la Casa Blanca: videos raros e imágenes pixeladas generan confusión en X
2 mins

Publicaciones extrañas de la Casa Blanca: videos raros e imágenes pixeladas generan confusión en X

Estados Unidos
¿Qué fue lo que dijo Donald Trump en su entrevista telefónica con Fox News?
3 mins

¿Qué fue lo que dijo Donald Trump en su entrevista telefónica con Fox News?

Estados Unidos
Donald Trump hará historia al estampar su firma en los billetes de dólar
1 mins

Donald Trump hará historia al estampar su firma en los billetes de dólar

Estados Unidos
Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump. ¿Cuándo y dónde serán?
2 mins

Movimiento 'No Kings Day' convoca a protestas masivas contra Donald Trump. ¿Cuándo y dónde serán?

Estados Unidos
Cae aprobación de Donald Trump a su nivel más bajo en medio de la guerra con Irán
2 mins

Cae aprobación de Donald Trump a su nivel más bajo en medio de la guerra con Irán

Estados Unidos
Trump anuncia orden de emergencia para pagar a agentes de la TSA en medio del bloqueo presupuestario en EEUU
2 mins

Trump anuncia orden de emergencia para pagar a agentes de la TSA en medio del bloqueo presupuestario en EEUU

Estados Unidos
La historia detrás del muñeco de goma con la imagen de Nicolás Maduro afuera de la corte de Nueva York
2 mins

La historia detrás del muñeco de goma con la imagen de Nicolás Maduro afuera de la corte de Nueva York

Estados Unidos
Confirman muerte de familia latina Choc en Alabama: Pruebas forenses dan positivo
2 mins

Confirman muerte de familia latina Choc en Alabama: Pruebas forenses dan positivo

Estados Unidos

Información en desarrollo...

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX