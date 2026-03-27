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Miembro del Servicio Secreto, herido por disparo de arma ¿Qué le pasó al agente asignado a seguridad de Jill Biden?
Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido en la pierna tras un disparo accidental con su arma de servicio la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026, mientras participaba en una misión de escolta como parte del equipo de protección de la exrimera dama Jill Biden, esposa del expresidente Joe Biden.
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Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos resultó herido en la pierna tras un disparo accidental con su arma de servicio la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026, mientras participaba en una misión de escolta como parte del equipo de protección de la exrimera dama Jill Biden, esposa del expresidente Joe Biden.
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