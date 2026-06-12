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Clima en Estados Unidos hoy 12 de junio: tormentas en Texas y calor en el sur

El viernes traerá una combinación de tormentas en el centro y este, además de calor persistente en el sur y el suroeste del país

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Por:Armando López Muñoz
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Video Calor extremo y tormentas azotan la zona central de EEUU; recomiendan monitorear avisos de emergencia

El clima en Estados Unidos para este viernes 12 de junio estará marcado por lluvias, tormentas y calor en distintas partes del país, de acuerdo con los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En Texas, especialmente en el norte y este del estado, se esperan lluvias y tormentas durante gran parte del día. Algunas de estas tormentas podrían dejar ráfagas fuertes de viento, rayos frecuentes y acumulaciones importantes de lluvia en poco tiempo. También habrá actividad de tormentas en partes de Oklahoma y Kansas.

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Las lluvias no se limitarán al centro del país. El NWS prevé que un frente avance hacia el este y provoque tormentas en estados como Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Virginia. En algunas zonas podrían registrarse aguaceros intensos que causen problemas en calles y carreteras.

Video Alertan por riesgos de tornados y lluvias en EEUU hoy y mañana jueves


En la región de los Grandes Lagos, incluyendo Michigan, Wisconsin e Illinois, todavía habrá condiciones favorables para tormentas fuertes, especialmente durante la tarde y la noche. Los residentes deberán mantenerse atentos a posibles avisos meteorológicos.

Mientras tanto, el calor continuará siendo un tema importante en partes del sur y el oeste del país. Sectores de Texas, Nuevo México y Arizona seguirán registrando temperaturas elevadas durante la tarde. Las autoridades recomiendan tomar agua con frecuencia, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y buscar lugares frescos cuando sea posible.

En Florida también habrá calor y humedad, además de lluvias aisladas y tormentas durante la tarde, una situación común para esta época del año.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Chicago: Día caluroso con lluvias torrenciales; el termómetro alcanzará 82 °F


Por otro lado, estados del noroeste como Washington y Oregón tendrán condiciones más tranquilas, con temperaturas agradables y pocas probabilidades de lluvia.

En resumen, el viernes 12 de junio traerá una combinación de tormentas en el centro y este de Estados Unidos, además de calor persistente en el sur y el suroeste del país. Los habitantes de las zonas con pronóstico de lluvia deberán seguir las actualizaciones locales del tiempo.

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