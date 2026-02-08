Noticias António José Seguro se perfila como vencedor frente a la extrema derecha en elecciones de Portugal António José Seguro se encamina a ganar las elecciones presidenciales de Portugal con amplia ventaja sobre la extrema derecha.

António José Seguro, un socialista moderado, se proyecta como ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal frente al líder de la extrema derecha André Ventura, según las primeras estimaciones de las televisiones en base a sondeos a boca de urna.

Si bien el papel del jefe de Estado portugués es principalmente simbólico, está llamado a desempeñar un papel de árbitro en caso de crisis y dispone del poder de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas anticipadas.

Seguro, de 63 años, obtendría entre el 67 al 73% de los votos, frente a una horquilla de entre 27 y 33% para Ventura, 43 años, en el balotaje para suceder al conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

Seguro llegó al balotaje como favorito, según las encuestas y tras ganar la primera vuelta el 18 de enero. Pese a su derrota, Ventura, de 43 años, consolidó sus ambiciones con el paso al balotaje donde su formación de extrema derecha Chega (Basta) revalidó su posición como la segunda fuerza política del país.

La campaña fue trastocada por las duras tormentas que han azotado Portugal estas dos últimas semanas, que obligaron a al menos 14 circunscripciones de las más afectadas a aplazar la votación una semana.

Contra la opinión de Ventura, que prefería un aplazamiento a nivel nacional no contemplado por la ley, la decisiva elección que convocó a 11 millones de portugueses en el país y en el extranjero.

"Estoy seguro de que se hará todo lo necesario para garantizar la seguridad y la normalidad del acto electoral", declaró el sábado el primer ministro Luis Montenegro.

Celeste Caldeira, una profesora jubilada de 87 años, declaró a AFP que considera que se tomó "la decisión correcta al optar por mantener las elecciones".

Seguro, un político experimentado que sin embargo ha pasado la última década apartado de la vida pública.

La abstención como "gran rival"

Mientras esta victoria anunciada le hacía temer una desmovilización del electorado, las inclemencias del clima de los últimos días llevaron al político socialista a alertar que la abstención era su "gran rival".

"Hago un llamamiento a los portugueses para que acudan a votar. Aprovechen esta ventana de buen tiempo", dijo Seguro tras votar en una escuela de Caldas da Rainha, la ciudad donde reside, a unos cien kilómetros al norte de Lisboa.

Ventura promete una "ruptura" con las formaciones que dirigen Portugal desde hace 50 años, se quejó de haber tenido que hacer campaña con un escenario de "todos contra uno", lo que hizo su elección "mucho más difícil".

Seguro ganó la primera vuelta hace tres semanas, con el 31,1% de los votos, y desde entonces ha sumado el apoyo de numerosas personalidades políticas procedentes de la extrema izquierda, del centro e incluso de la derecha, aunque no el del primer ministro Luis Montenegro, del Partido Social Demócrata, un partido de derecha moderada.

Sin consigna de voto del primer ministro

Montenegro, que dirige un un Gobierno minoritario de derecha, que en el Parlamento se apoya a veces en los socialistas y a veces en la extrema derecha, se negó a dar una consigna de voto para la segunda vuelta.

Para Ventura estas elecciones constituyen igualmente una consolidación, ya que su paso al balotaje se produce después de que Chega se convirtiera en la principal fuerza de oposición tras las legislativas de mayo de 2025.

El próximo presidente sucederá a principios de marzo al conservador Rebelo de Sousa, en el cargo desde hace diez años.

