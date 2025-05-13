Juez reduce pena de los hermanos Menéndez y abre la puerta a su posible libertad

Video Los hermanos Menéndez son elegibles para libertad condicional: esto se sabe de su nueva sentencia

Un juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles redujo este martes las sentencias de los hermanos Erik y Lyle Menéndez de cadena perpetua sin perdón a una pena entre los 50 años y cadena perpetua.

Así, los hermanos Menéndez son ahora elegibles para un perdón bajo la ley de California de criminales juveniles, debido a que tenían menos de 26 años de edad en el momento en que cometieron el homicidio de sus padres en Beverly Hills, California, en 1989.

La junta de perdón estatal debe decidir ahora si los libera de prisión.

El juez Michael Jesic afirmó que, tras reflexionar detenidamente sobre las sentencias que merecían los hermanos, les reconoció el mérito de haber cambiado sus vidas.

Dijo que le conmovió especialmente una carta presentada por un funcionario de prisiones que apoyaba la reducción de sentencia, algo que nunca había hecho por ningún encarcelado en 25 años.

"No digo que deban ser liberados, no me corresponde a mí decidirlo", dijo Jesic. "Creo que han hecho lo suficiente en los últimos 35 años como para que se les dé esa oportunidad".

Si bien la reducción de la sentencia es una gran victoria para los hermanos, su abogado defensor Mark Geragos reconoció que su objetivo era que los cargos se hubieran reducido a homicidio involuntario, lo que les habría permitido ser liberados de inmediato.

¿Qué dijeron los hermanos Menéndez al declarar en la corte?

Los hermanos comparecieron a través de una transmisión en vivo y, sin mostrar ninguna emoción aparente, hablaron por primera vez ante el tribunal antes del fallo.

“Maté a mi madre y a mi padre. No pongo excusas ni justificaciones”, declaró Lyle. “El impacto de mis actos violentos en mi familia... es inconmensurable”.

Erik también habló sobre asumir la responsabilidad de sus actos y disculparse con su familia. “No merecían lo que les hice, pero me inspiran a mejorar”, afirmó.

El abogado de los hermanos dijo que sus clientes han trabajado duro durante décadas para ser mejores personas y retribuir lo recibido de la comunidad penitenciaria.

Los fiscales del caso se opusieron al cambio de pena, y el actual fiscal de distrito, Nathan Hochman, afirmó que creía que no estaban listos para un cambio en la sentencia porque "no han confesado" sus delitos o "aceptado la total responsabilidad por su conducta criminal".

El mediático caso de los hermanos Menéndez

Ambos fueron sentenciados en 1996 por el asesinato de sus padres, José Hernández y Kitty Menéndez, en su casa en Beverly Hills. Al momento del crimen tenían 18 y 21 años, siendo Lyle el de mayor edad.

Sus abogados defensores alegaron que los hermanos actuaron en defensa propia, después de años de sufrir supuesto abuso sexual por parte de su padre. Los fiscales señalaron, en cambio, que el crimen se debió a su deseo de recibir su herencia multimillonaria.

El caso ha llamado la atención de la opinión pública durante décadas, y en 2024 la serie de Netflix "Monstruos: La Historia de Lyle y Erik Menéndez" y el documental "Los Hermanos Menéndez" renovaron el interés en el caso.

Seguidores de los hermanos han acudido en su apoyo desde todas partes de Estados Unidos, para asistir a mítines y audiencias durante los últimos meses.

