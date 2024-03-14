Declaran culpable de homicidio involuntario a James Crumbley, padre del joven que mató a 4 estudiantes en una escuela de Michigan

Video Declaran culpable de homicidio involuntario a la madre del autor de un tiroteo, ¿cambiará el debate sobre las armas?

Un jurado de Michigan declaró culpable de homicidio involuntario a James Crumbley, el padre de Ethan Crumbley, un joven atacante que disparó en una escuela y provocó la muerte de cuatro estudiantes en 2021.

Tanto él como su esposa, Jennifer Crumbley, fueron acusados de no asegurar un arma en casa y no hacer nada para abordar los signos agudos de la agitación mental de su hijo.

PUBLICIDAD

Ambos tuvieron juicios separados como los primeros padres estadounidenses acusados de un tiroteo masivo en una escuela cometido por su hijo. Jennifer Crumbley fue declarada culpable de homicidio involuntario en febrero.

"James Crumbley no está siendo juzgado por lo que hizo su hijo", dijo al jurado la fiscal Karen McDonald. "James Crumbley está siendo juzgado por lo que hizo y por lo que no hizo".

La abogada defensora Mariell Lehman intentó enfatizar que James Crumbley no dio su consentimiento para que su hijo tuviera acceso a armas.

"Él no sabía que tenía que proteger a otros de su hijo", dijo al jurado. “Él no sabía que era razonablemente previsible que su hijo cometiera estos delitos. No tenía idea de lo que su hijo planeaba hacer”.

No hubo testimonios de expertos sobre la salud mental de Ethan y no se presentaron registros. Los abogados del niño dijeron antes del juicio que invocaría su derecho a guardar silencio si lo llamaban a declarar.

Pero el juez permitió que el jurado viera extractos del diario escrito a mano del adolescente.

"No tengo ayuda para mis problemas mentales y eso me está provocando que me dispare en la escuela", escribió Ethan. “Quiero ayuda, pero mis padres no me escuchan y no puedo obtener ninguna ayuda”.

Por qué fueron declarados culpables

Los fiscales se centraron en dos temas clave en el juicio del padre: la respuesta de los padres a un dibujo alarmante en la tarea de matemáticas de Ethan Crumbley unas horas antes del tiroteo, y el acceso del adolescente a una pistola Sig Sauer de 9 mm comprada por James Crumbley sólo cuatro días antes. .

PUBLICIDAD

Ethan hizo un dibujo de una pistola y un hombre herido en una tarea de matemáticas y añadió frases inquietantes: “Los pensamientos no se detendrán. Ayúdame. Mi vida es inútil”.

Pero James y Jennifer Crumbley se negaron a llevarse a Ethan a casa luego de una breve reunión en la escuela, y el personal no lo exigió. Un consejero, preocupado por las ideas suicidas, les dijo que buscaran ayuda para el niño en un plazo de 48 horas.

Ethan le había dicho a Shawn Hopkins que estaba triste por la muerte de su perro y de su abuela y por la pérdida de un amigo que se había mudado abruptamente. Dijo que el dibujo eran simplemente sus apuntes para un videojuego y que no planeaba cometer violencia.

Video Inicia juicio contra padre del autor del tiroteo en escuela de Michigan: el arma usada fue un regalo del hombre

Ni él ni sus padres informaron a los funcionarios de la escuela sobre el arma que acababan de comprar, según el testimonio del juicio.

Hopkins esperaba que Ethan pasara el día con sus padres. Pero cuando eso se descartó, el consejero consideró que el adolescente probablemente estaría más seguro con otras personas en la escuela.

Más tarde, Ethan sacó la Sig Sauer de su mochila y comenzó a disparar ese mismo día, matando a Justin Shilling, de 17 años; Madisyn Baldwin, 17 años; Hana Santa Juliana, 14; y Tate Myre, de 16 años. Nadie había registrado la bolsa, aunque un administrador de la escuela había bromeado sobre su peso.

James Crumbley buscó el arma tras enterarse del tiroteo

Hopkins dijo al jurado que James Crumbley mostró empatía hacia su hijo durante la reunión sobre el dibujo, pero no tomó ninguna medida adicional.

PUBLICIDAD

Cuando James Crumbley se enteró del tiroteo, corrió a casa desde su trabajo en DoorDash y buscó el arma.

“Creo que mi hijo tomó el arma”, dijo en una frenética llamada al 911.

Los investigadores encontraron una caja de armas vacía y una caja de municiones vacía en la cama de los padres. Un cable que podría haber bloqueado el arma todavía estaba en un paquete, sin abrir.