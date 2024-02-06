Cambiar Ciudad
Tiroteos masivos

Declaran culpable de homicidio involuntario a Jennifer Crumbley, la madre del joven que mató a otros cuatro en una escuela de Michigan

Los fiscales habían alegado que Jennifer Crumbley fue gravemente negligente cuando no le dijo a la Oxford High School que la familia tenía armas, incluida una pistola de 9 mm que su hijo, Ethan Crumbley, usó en un campo de tiro el fin de semana anterior al ataque del 30 de noviembre de 2021.

Por:
Univision
Video Declaran culpable de homicidio involuntario a la madre del autor de un tiroteo, ¿cambiará el debate sobre las armas?

Un jurado de Michigan declaró culpable de homicidio involuntario a la madre de un joven atacante que disparó en una escuela y provocó la muerte de cuatro estudiantes en 2021.

El jurado comenzó sus deliberaciones el lunes, después de que siete días de testimonios terminaran el viernes.

PUBLICIDAD

Los fiscales habían alegado que Jennifer Crumbley fue gravemente negligente cuando no le dijo a Oxford High School que la familia tenía armas, incluida una pistola de 9 mm que su hijo, Ethan Crumbley, usó en un campo de tiro el fin de semana anterior al ataque del 30 de noviembre de 2021.

El jurado había enviado una nota a la jueza el lunes por la tarde preguntando si podía “inferir algo” de que los fiscales no presentaran a Ethan Crumbley u otros para explicar específicamente cómo tuvo acceso a un arma en casa para luego protagonizar el tiroteo en Oxford High School.

"La respuesta es no", dijo la jueza del condado de Oakland, Cheryl Matthews. "Sólo se permite considerar las pruebas que fueron admitidas en el caso".

Más sobre Tiroteos masivos

En un minuto: La Casa Blanca nombra a aliado de Kennedy Jr. como director interino de los CDC
1:22

En un minuto: La Casa Blanca nombra a aliado de Kennedy Jr. como director interino de los CDC

Estados Unidos
El arcoíris que recordaba a las víctimas de la masacre de Pulse fue borrado, sin aviso y de noche
3 mins

El arcoíris que recordaba a las víctimas de la masacre de Pulse fue borrado, sin aviso y de noche

Estados Unidos
Qué revelan los nuevos documentos sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde publicados tras larga batalla legal
4 mins

Qué revelan los nuevos documentos sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde publicados tras larga batalla legal

Estados Unidos
Quería atacar la oficina de la NFL y alegaba tener secuelas de haber sido jugador: qué se sabe del autor del tiroteo en Nueva York
5 mins

Quería atacar la oficina de la NFL y alegaba tener secuelas de haber sido jugador: qué se sabe del autor del tiroteo en Nueva York

Estados Unidos
Qué se sabe del tiroteo en un edificio de oficinas en Nueva York que dejó cuatro víctimas mortales; el presunto atacante se suicidó
3 mins

Qué se sabe del tiroteo en un edificio de oficinas en Nueva York que dejó cuatro víctimas mortales; el presunto atacante se suicidó

Estados Unidos
Por qué el atacante de la masacre contra hispanos en un Walmart de El Paso podría evitar la pena de muerte
5 mins

Por qué el atacante de la masacre contra hispanos en un Walmart de El Paso podría evitar la pena de muerte

Estados Unidos
En un minuto: El proyecto Laken Riley, primero que Trump puede convertir en ley
1:12

En un minuto: El proyecto Laken Riley, primero que Trump puede convertir en ley

Estados Unidos
10 cosas que sucedieron por primera vez en 2024
13 mins

10 cosas que sucedieron por primera vez en 2024

Estados Unidos
La policía cree que hubo una "combinación de factores", entre ellos, el bullying, en los motivos tras el tiroteo en escuela de Wisconsin
5 mins

La policía cree que hubo una "combinación de factores", entre ellos, el bullying, en los motivos tras el tiroteo en escuela de Wisconsin

Estados Unidos
La Patrulla Fronteriza no estaba capacitada para atender el tiroteo en Uvalde: informe oficial
5 mins

La Patrulla Fronteriza no estaba capacitada para atender el tiroteo en Uvalde: informe oficial

Estados Unidos

Los fiscales dicen que Jennifer Crumbley tenía el deber, según la ley de Michigan, de evitar que su hijo, que tenía 15 años en ese momento, causara daños a otras personas.

Cómo fue el tiroteo

La mañana del 30 de noviembre de 2021, el personal de la escuela estaba preocupado por un dibujo violento de una pistola, una bala y un hombre herido, acompañado de frases desesperadas, en la tarea de matemáticas de Ethan Crumbley. Se le permitió permanecer en la escuela luego de una reunión con sus padres, quienes no lo llevaron a casa.

Unas horas más tarde, Ethan Crumbley sacó una pistola de su mochila y disparó contra 10 estudiantes y un profesor, matando a cuatro compañeros. Nadie había revisado la mochila.

El arma era la Sig Sauer de 9 mm que su padre, James Crumbley, le compró apenas cuatro días antes. Jennifer Crumbley llevó a su hijo a un campo de tiro ese mismo fin de semana.

PUBLICIDAD

"Usted es el último adulto en poseer esa arma", dijo el fiscal adjunto Marc Keast mientras interrogaba a Jennifer Crumbley la semana pasada. “Viste a tu hijo disparar la última ronda de práctica antes del tiroteo (en la escuela) el 30 de noviembre. Viste cómo se puso de pie. ... Sabía cómo usar el arma."

La madre del adolescente respondió: "Sí, lo hizo".

Ethan Crumbley, que ahora tiene 17 años, se declaró culpable de asesinato y terrorismo y cumple cadena perpetua. Los fiscales no estaban obligados a llamarlo como testigo para intentar probar su caso contra Jennifer Crumbley.

Su abogado argumentó la semana pasada que la adolescente podría ayudar en su defensa. No importó: el juez lo mantuvo fuera del estrado de los testigos porque los abogados de Ethan Crumbley dijeron que invocaría su derecho a permanecer en silencio. Todavía podría apelar su sentencia.

Jennifer y James Crumbley son los primeros padres en Estados Unidos acusados de un tiroteo masivo en una escuela cometido por su hijo. James Crumbley, de 47 años, se enfrenta a juicio en marzo.

Jennifer Crumbley, de 45 años, dijo al jurado que era trabajo de su marido realizar un seguimiento del arma. También dijo que no vio signos de angustia mental en su hijo.

“Hablaríamos. Hicimos muchas cosas juntos", testificó. "Confié en él y sentí que tenía una puerta abierta. Podría acudir a mí para cualquier cosa”.

En un diario encontrado por la policía, Ethan Crumbley escribió que sus padres no escucharon sus súplicas de ayuda.

“No tengo ayuda para mis problemas mentales y eso me está provocando que me dispare en la escuela”, escribió.

Relacionados:
Tiroteos masivos MichiganAsesinatoArmasCriminalidad y Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD