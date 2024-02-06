Declaran culpable de homicidio involuntario a Jennifer Crumbley, la madre del joven que mató a otros cuatro en una escuela de Michigan

Video Declaran culpable de homicidio involuntario a la madre del autor de un tiroteo, ¿cambiará el debate sobre las armas?

Un jurado de Michigan declaró culpable de homicidio involuntario a la madre de un joven atacante que disparó en una escuela y provocó la muerte de cuatro estudiantes en 2021.

El jurado comenzó sus deliberaciones el lunes, después de que siete días de testimonios terminaran el viernes.

Los fiscales habían alegado que Jennifer Crumbley fue gravemente negligente cuando no le dijo a Oxford High School que la familia tenía armas, incluida una pistola de 9 mm que su hijo, Ethan Crumbley, usó en un campo de tiro el fin de semana anterior al ataque del 30 de noviembre de 2021.

El jurado había enviado una nota a la jueza el lunes por la tarde preguntando si podía “inferir algo” de que los fiscales no presentaran a Ethan Crumbley u otros para explicar específicamente cómo tuvo acceso a un arma en casa para luego protagonizar el tiroteo en Oxford High School.

"La respuesta es no", dijo la jueza del condado de Oakland, Cheryl Matthews. "Sólo se permite considerar las pruebas que fueron admitidas en el caso".

Los fiscales dicen que Jennifer Crumbley tenía el deber, según la ley de Michigan, de evitar que su hijo, que tenía 15 años en ese momento, causara daños a otras personas.

Cómo fue el tiroteo

La mañana del 30 de noviembre de 2021, el personal de la escuela estaba preocupado por un dibujo violento de una pistola, una bala y un hombre herido, acompañado de frases desesperadas, en la tarea de matemáticas de Ethan Crumbley. Se le permitió permanecer en la escuela luego de una reunión con sus padres, quienes no lo llevaron a casa.

Unas horas más tarde, Ethan Crumbley sacó una pistola de su mochila y disparó contra 10 estudiantes y un profesor, matando a cuatro compañeros. Nadie había revisado la mochila.

El arma era la Sig Sauer de 9 mm que su padre, James Crumbley, le compró apenas cuatro días antes. Jennifer Crumbley llevó a su hijo a un campo de tiro ese mismo fin de semana.

"Usted es el último adulto en poseer esa arma", dijo el fiscal adjunto Marc Keast mientras interrogaba a Jennifer Crumbley la semana pasada. “Viste a tu hijo disparar la última ronda de práctica antes del tiroteo (en la escuela) el 30 de noviembre. Viste cómo se puso de pie. ... Sabía cómo usar el arma."

La madre del adolescente respondió: "Sí, lo hizo".

Ethan Crumbley, que ahora tiene 17 años, se declaró culpable de asesinato y terrorismo y cumple cadena perpetua. Los fiscales no estaban obligados a llamarlo como testigo para intentar probar su caso contra Jennifer Crumbley.

Su abogado argumentó la semana pasada que la adolescente podría ayudar en su defensa. No importó: el juez lo mantuvo fuera del estrado de los testigos porque los abogados de Ethan Crumbley dijeron que invocaría su derecho a permanecer en silencio. Todavía podría apelar su sentencia.

Jennifer y James Crumbley son los primeros padres en Estados Unidos acusados de un tiroteo masivo en una escuela cometido por su hijo. James Crumbley, de 47 años, se enfrenta a juicio en marzo.

Jennifer Crumbley, de 45 años, dijo al jurado que era trabajo de su marido realizar un seguimiento del arma. También dijo que no vio signos de angustia mental en su hijo.

“Hablaríamos. Hicimos muchas cosas juntos", testificó. "Confié en él y sentí que tenía una puerta abierta. Podría acudir a mí para cualquier cosa”.

En un diario encontrado por la policía, Ethan Crumbley escribió que sus padres no escucharon sus súplicas de ayuda.