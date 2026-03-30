Estafa y Fraude

Fraude en MassHealth por casi 800 mil dólares: Detectan robo de identidad, licencias y pasaportes

Aunque el esquema también afectó otros programas de apoyo como el Seguro Social o el sistema de asistencia alimentaria SNAP, la magnitud del robo en el sector salud ascendió a casi $800,000 dólares.

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El operativo federal en Boston que puso al descubierto una sofisticada red de corrupción que afectó al programa SNAP también tuvo un mayordesfalco de fondos que estaban destinados a la salud pública por casi $ 800 mil dólares.

Y es que los nueve individuos que enfrentan cargos criminales también utilizaron un complejo esquema de robo de identidad para engañar al sistema de MassHealth, que acumuló pérdidas que ascienden a una cifra de $776,715. Este fraude representa el golpe más duro detectado en la reciente ofensiva de la Fiscalía de los Estados Unidos contra el uso indebido de programas de asistencia estatal y federal.

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El núcleo de la operación delictiva se basaba en la suplantación sistemática de ciudadanos estadounidenses, principalmente originarios de Puerto Rico. Según las investigaciones, los acusados utilizaban estos datos robados para “fabricar una vida paralela legal”, al obtener de manera fraudulenta documentos auténticos como licencias de conducir del Registro de Vehículos Motorizados ( RMV) de Massachusetts e incluso pasaportes estadounidenses. Con esta documentación, los implicados lograban saltarse los controles de seguridad y acceder a la cobertura médica de MassHealth, un beneficio reservado para personas de bajos recursos que realmente califican para el programa.

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Aunque el esquema también afectó otros programas de apoyo como el Seguro Social o el sistema de asistencia alimentaria SNAP, la magnitud del robo en el sector salud ascendió a casi $ 800 mil dólares.

De acuerdo con las autoridades, algunos de los acusados habrían vivido bajo identidades robadas por más de 20 años, al usar incluso estos nombres falsos al ser detenidos por la policía en incidentes previos.

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El grupo de acusados está compuesto principalmente por ciudadanos de origen dominicano, muchos de los cuales residían ilegalmente en localidades como Boston, Lawrence, Dorchester y Salem.

Entre los procesados se encuentran Juan Felipe Chalas, Danis Piron Lara, Oscar Gonzalez Melo y Cruz Augusta Pena Arias, quienes enfrentan cargos que van desde la obtención ilegal de beneficios hasta la falsificación de declaraciones en programas de atención médica y solicitudes de pasaportes.

También figuran en la lista Efrain Rivera, un ciudadano estadounidense de Puerto Rico residente en New Bedford, y Erpawi Roque Collado, un residente permanente legal.

Los implicados podrían enfrentar varios años de prisión. Los cargos incluyen fraude a programas sociales que tiene una pena de hasta 20 años, robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria de dos años consecutivos, y declaraciones falsas relacionadas con programas de atención médica.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si existen más víctimas de suplantación.

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