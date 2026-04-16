Bares Acusan a organizador de SantaCon, evento benéfico navideño en Nueva York, de fraude millonario Stefan Pildes fue detenido y acusado formalmente de fraude electrónico, en un tribunal federal de Manhattan, por malversar más de un millón de dólares

Video Con fuertes medidas de seguridad, Nueva York se prepara para una nueva versión de la 'SantaCon'

El famoso SantaCon de Nueva York, conocido por reunir cada diciembre a miles de personas disfrazadas de Santa Claus en un recorrido de bares, está bajo escrutinio tras ser calificado por autoridades federales como un esquema fraudulento. El organizador del evento, Stefan Pildes, fue detenido y acusado formalmente de fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan.

De acuerdo con los fiscales, entre 2019 y 2024 el evento recaudó alrededor de 2.7 millones de dólares con el argumento de apoyar causas benéficas. Sin embargo, solo una pequeña parte de ese dinero habría sido destinada a organizaciones, lo que contradice el propósito principal de la iniciativa.

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SantaCon se había consolidado como una tradición navideña que congrega a unos 25 mil participantes cada año en la ciudad, muchos de ellos vestidos con trajes rojos y blancos mientras recorren distintos bares. La magnitud del evento y su imagen festiva facilitaron, según las autoridades, que miles de asistentes confiaran en que sus aportaciones tenían un destino altruista.

Video Miles de personas asistieron al tradicional Santacon en Manhattan

Dinero para lujos personales y posible condena de hasta 20 años

Las investigaciones señalan que el acusado habría desviado más de la mitad de los fondos recaudados hacia una entidad bajo su control, utilizando el dinero para gastos personales. Entre ellos destacan la remodelación de una propiedad frente a un lago en Nueva Jersey, viajes exclusivos, boletos para conciertos, comidas costosas y la compra de un vehículo de lujo.

Autoridades federales estiman que el monto presuntamente malversado supera el millón de dólares, afectando directamente a organizaciones que debían beneficiarse del evento. Funcionarios del FBI y la fiscalía subrayaron que el caso representa un abuso de la confianza pública y del espíritu solidario característico de la temporada navideña.

Pildes, de 50 años, enfrenta cargos que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión, mientras continúan las acciones judiciales en su contra.