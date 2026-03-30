Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

¿Quiénes son los acusados por fraude al SNAP de casi 150 mil dólares? Hay inmigrantes y ciudadanos

Autoridades señalan a nueve personas por un fraude al SNAP, quienes habrían causado daños por casi 150 mil dólares al programa social

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Por:N+ Univision
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El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló que nueve personas están acusadas por un fraude al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP, por sus siglas en inglés), que le causó daños por casi 150 mil dólares, pero ¿quiénes son los señalados en la estafa? Aquí te presentamos los detalles de los inmigrantes y ciudadanos americanos involucrados.

El 26 de marzo 2026, el DOJ informó que descubrió un fraude en programas sociales, entre ellos SNAP, que causó daños por cerca de 9 millones de dólares desde diciembre de 2025.

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En la parte que corresponde a SNAP, el fraude habría causado daños por 149,775 dólares, de acuerdo con los documentos de la investigación.

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¿Quiénes son los señalados por el fraude a SNAP y de qué los acusan?

El DOJ reveló las identidades de las nueve personas que señala como responsables del millonario fraude a los programas sociales, entre los que está el SNAP, y confirmó que entre los acusados hay inmigrantes y ciudadanos americanos.

  • Juan Felipe Chalas, de 58 años, ciudadano dominicano que residía ilegalmente en Salem, New Hampshire. Acusado de hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado y obtención ilegal de beneficios del programa SNAP.
  • Efrain Rivera, de 54 años, ciudadano estadounidense originario de Puerto Rico y residente en New Bedford, Massachusetts. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP, uso indebido de un número de Seguro Social y robo de identidad agravado.
  • Danis Piron Lara, de 51 años, de nacionalidad dominicana y residente ilegal en Dorchester, Massachusetts. Acusado de robo de identidad agravado, obtención ilegal de beneficios del programa SNAP y de hacer declaraciones falsas relacionadas con un programa de atención médica.
  • Erpawi Roque Collado, de 53 años, residente permanente legal que vive en Boston, Massachusetts, y que nació en la República Dominicana. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP.
  • John Doe, alias Wilkin Emilio Pimental Pereyra, de 44 años, ciudadano dominicano que residía ilegalmente en Boston, Massachusetts. Acusado de robo de identidad agravado, robo de beneficios gubernamentales y obtención ilegal de beneficios del programa SNAP.
  • John Doe, un individuo cuya verdadera identidad se desconoce, que vivía en Hyde Park, Massachusetts. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP, uso indebido de un número de Seguro Social y robo de identidad agravado.
  • Mercedes Soto Capellan, de 53 años, ciudadana dominicana que residía ilegalmente en Lawrence, Massachusetts. Acusada de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP.
  • Oscar González Melo, de 59 años, ciudadano dominicano que residía ilegalmente en Boston, Massachusetts. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP, hacer declaraciones falsas relacionadas con beneficios de atención médica, hacer declaraciones falsas relacionadas con beneficios del Seguro Social y robo de identidad agravado.
  • Cruz Augusta Pena Arias, de 58 años, ciudadana dominicana que residía ilegalmente en Salem, Massachusetts. Acusada de hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense, robo de identidad agravado y obtención ilegal de beneficios del programa SNAP.
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De acuerdo con la información del DOJ, los nueve acusados "utilizaron identidades robadas —a menudo pertenecientes a ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico— para obtener documentos de identidad emitidos por el Gobierno, entre ellos credenciales del Registro de Vehículos Motorizados ( RMV) de Massachusetts y, en algunos casos, pasaportes estadounidenses, que luego utilizaron para solicitar y recibir prestaciones públicas".

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Además, señala que los acusados "utilizaron identidades robadas durante largos periodos de tiempo, incluyendo a una persona que presuntamente vivió bajo una identidad robada durante más de 20 años".

Por otra parte, se descubrió que "en múltiples ocasiones, los acusados presuntamente proporcionaron identidades robadas a las fuerzas del orden durante detenciones anteriores, y al menos un acusado tiene una condena previa bajo la misma identidad".

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