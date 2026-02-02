Grammy Awards Grammy 2026: estrellas de la música critican las redadas de ICE y Trump arremete contra chiste del presentador Trevor Noah Jason Isbell, Margo Price, Kehlani y Rhiannon Giddens fueron algunos de los artistas que llevaron prendas de protesta en la alfombra roja de los Grammy. Tras el programa, el presidente Trump reaccionó con amenazas a chistes del presentador de la gala, Trevor Noah.

Video Bad Bunny critica a ICE en los Grammy y gana Álbum del Año con “Debí tirar más fotos”

Los premios Grammy estadounidenses de este año se producen en medio de un clima de agitación por la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump en Minnesota, lo cual ha llevado a muchos artistas a posicionarse contra los operativos.

El espíritu de protesta de grandes estrellas de la música fue palpable el domingo desde la alfombra roja de los Grammy y a lo largo de la gala. Activistas pasaron la semana presionando a las celebridades para que usaran prendedores en protesta por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en las ciudades. Trabajaron con sus equipos para difundir el mensaje y los distribuyeron en los muchos eventos previos a la ceremonia.

Billie Eilish, Finneas y Carole King lucieron prendedores en el escenario de los Grammy. Incluso Justin y Hailey Bieber, quienes normalmente no abordan la política estadounidense, los llevaban.

Eilish comenzó su discurso de canción del año profesando que “nadie es ilegal en territorio robado”. La cantante británica de soul pop Olivia Dean, reconocida como mejor artista nueva, compartió que es nieta de un inmigrante, personas que, según ella, “merecen ser celebradas”. Se escucharon improperios del público mientras ICE era maldecido y criticado en varias ocasiones por los ganadores, incluyendo a Kehlani.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE fuera”, dijo Bad Bunny en medio de una ovación al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses”.



La prevalencia de los prendedores marcó un apoyo mucho más fuerte que el que los organizadores vieron en los Globos de Oro del mes pasado. La reacción pública ha crecido desde que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon y mataron al enfermero de 37 años Alex Pretti y agentes federales detuvieron al niño de 5 años Liam Conejo Ramos. El reciente arresto del periodista Don Lemon, quien asistió a la ceremonia del domingo, sumó aún más peso a estos reclamos.

Además, como señaló una de las organizadoras, los Grammy tienden a atraer a un público menos adverso al riesgo que las ceremonias de Hollywood.

“Estas son personas conocidas por espectáculos de seis escenarios, disfraces locos, ser un poco rebeldes, punk rock — así es la industria de la música. Y por eso, creo que tiene sentido que veamos un buen apoyo”, dijo antes de la ceremonia Jess Morales Rocketto, directora ejecutiva de Maremoto. “Estos pines son mucho más que un momento en la alfombra roja. Se trata de que la gente tome una posición y haga lo que pueda para alzar la voz y decir que ICE debería estar fuera de nuestras comunidades”.

Pines de protesta y silbatos en la alfombra roja

Jason Isbell, Margo Price, Kehlani y Rhiannon Giddens fueron algunos de los artistas que llevaron prendas de protesta en la alfombra roja de los Grammy. Kehlani insultó a ICE en su discurso de aceptación por el premio a mejor interpretación de R&B.

Justin Vernon, cuyo grupo Bon Iver estaba nominado al mejor álbum de música alternativa, dijo que llevaba un silbato para honrar a los observadores civiles que han documentado las acciones de los agentes federales en las calles.

“Creo que hay una razón por la que existe la música y es para sanar y unir a la gente”, dijo a la agencia AP. “Pero el verdadero trabajo lo hacen esos observadores en el terreno en Minneapolis. Solo queremos reconocerlos”.

A principios de la semana, la cantante mexicoestadounidense Becky G tenía un mensaje explícito para ICE en las uñas que lució en el evento MusiCares Persona del Año. Y en el Festival de Cine de Sundance, varias celebridades llevaban pines que decían “ICE OUT” (Fuera ICE) durante sus apariciones en la alfombra roja, incluyendo a Natalie Portman, Olivia Wilde y Zoey Deutch, quien también llevaba un pin que decía 'BE GOOD', en referencia a Renee Good, quien fue asesinada por un oficial de ICE el mes pasado.

Wilde dijo a la AP que estaba “horrorizada por esta cadena de asesinatos que de alguna manera estamos legitimando y normalizando”.

“Es realmente difícil estar aquí y estar celebrando algo tan alegre, hermoso y positivo cuando sabemos lo que está sucediendo en las calles”, añadió. “Los estadounidenses están en las calles marchando y exigiendo justicia, y estamos con ellos. Y si podemos hacer algo con nuestras plataformas, ya sabes, podemos alzar la voz y exigir que ICE se retire”.

Portman se emocionó cuando le preguntaron sobre su pin de “ICE OUT” en el estreno de su nueva película, 'The Gallerist'.

“Soy muy afortunada de estar aquí en una comunidad creativa y alegre celebrando una película de la que estamos realmente orgullosos. Pero es imposible ignorar lo que ICE está haciendo a nuestro país. Y estoy muy inspirada, sin embargo, por todos los increíbles, increíbles estadounidenses que están saliendo y apoyándose mutuamente y estando allí en las comunidades. Es hermoso”, dijo la actriz mientras se le llenaban los ojos de lágrimas.

Samara Joy posa con su premio Grammy al mejor Álbum Vocal de Jazz y muestra un pin de protesta que dice 'ICE Out' ('Fuera ICE). Imagen Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

Trump amenaza a Trevor Noah por sus chistes en los Grammy

Trevor Noah volvió a pasearse entre el público durante su monólogo de apertura de los Premios Grammy el domingo, lanzando pullas a las estrellas mientras pasaba junto a ellas, pero se guardó sus bromas más punzantes para los ausentes, y provocó una airada reacción del presidente.

Tras el programa, Trump reaccionó en una publicación en Truth Social.

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE, sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡FALSO!!! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en la isla de Epstein, ni cerca de allí, y hasta esta noche, con esta declaración falsa y difamatoria, jamás se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de Fake News”, escribió el presidente Trump en su red social Truth Social tras la ceremonia.

“Noah, un perdedor total, más vale que ponga los hechos en orden, y rápido. Me parece que enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético, incompetente y drogado maestro de ceremonias”, agregó Trump.

En su sexta vez como presentador del espectáculo —y la que él asegura será la última—, Noah jugó mayormente sobre seguro durante su monólogo, sin adentrarse demasiado en la política o la controversia, al menos en ese tramo inicial. No hubo ninguna mención a ICE en una noche en la que muchos asistentes llevaban pins con el lema 'ICE OUT'. Pero más adelante en la gala Noah afiló más sus palabras, después de que Billie Eilish ganara el premio a canción del año.

“Guau. Ese es un Grammy que todo artista quiere”, dijo Noah, “casi tanto como Trump quiere Groenlandia. Lo cual tiene sentido. Quiero decir, como la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva isla donde pasar el rato con Bill Clinton”, dijo el presentador.

En otro momento del programa, Noah bromeó sobre la afición del presidente a demandar a cadenas de televisión cuando dijo que los Grammy se emitían “completamente en directo” porque “si editáramos cualquier parte del programa, el presidente demandaría a CBS por 16,000 millones de dólares”, en referencia al historial reciente de Trump con CBS News y a un acuerdo que obtuvo de Paramount el verano pasado.

Inicialmente, Noah también aprovechó para criticar a Nicki Minaj y sus posturas MAGA.

“Nicki Minaj no está aquí”, dijo Noah, entre grandes vítores del público en el Crypto.com Arena. “Todavía está en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo asuntos muy importantes”.

