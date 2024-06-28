Cambiar Ciudad
Corte Suprema dice que fiscales se excedieron al acusar a cientos de manifestantes que participaron en el asalto al Capitolio

El máximo tribunal de justicia del país dio la razón a un expolicía que había litigado en contra de una acusación de obstrucción al participar en la insurrección del 6 de enero de 2021.

Por:Univision
Video "Si hubiera sido BLM, los hubieran detenido": congresista sobre la insurrección en el Capitolio

La Corte Suprema le dio la razón a un expolicía que había litigado en contra de una acusación de obstrucción de un procedimiento oficial al participar en la insurrección del 6 de enero de 2021.

En una votación de 6-3, el máximo tribunal -con el voto mayoritario de los jueces conservadores- resolvió a favor de Joseph Fischer, que está entre cientos de personas, incluido el expresidente Donald Trump, que fueron acusadas por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglás en inglés) de obstrucción de procedimiento, es decir, la certificación de los resultados electorales que le dieron el triunfo a Joe Biden.

De acuerdo con la resolución, el DOJ de la administración del presidente demócrata pudo haberse excedido al presentar los cargos por ese delito en contra de los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio ese año.

Los manifestantes, la mayoría seguidores de Trump, buscaban interrumpir el proceso de certificación de los resultados de la votación del 3 de noviembre de 2020, un acto simbólico, pero oficial, que se lleva a cabo en el Congreso cada vez que hay elecciones.

Trump ha sostenido falsamente que fue víctima de un fraude electoral. Sus seguidores han asumido ese argumento para cuestionar la legitimidad de la presidencia de Biden y la toma del Capitolio demanera violenta fue parte de la expresión de inconformidad de los simpatizantes del expresidente basada en una mentira ampliamente difundida hasta estos días por Trump y muchos de sus colaboradores.

El litigio contra el DOJ

La Corte Suprema concluyó que la ley con la cual el DOJ sustentó sus acusaciones iba encaminada a aplicarse sólo en algunos casos cuando se tratara de alteración de evidencias. Esa ley fue creada en 2002 tras el escándalo financiero de la empresa Enron.

El máximo tribunal envió de vuelta el caso de Fischer a tribunales inferiores que deberán resolver si el DOJ podría mantener su acusación contra el expolicía con la nueva interpretación de la ley.

El estatuto aplicado por el DOJ, contemplado en el código penal estadounidense en el artículo 1512 del US Code 18, podría acarrear una pena de cárcel de hasta 20 años.

Aún no está claro el alcance que podría tener el fallo del máximo tribunal y cómo podría beneficiar a Trump.

De 247 casos de los más de 1,400 que ha presentado el DOJ en contra de los manifestantes que irrumpieron en la sede del Congreso estadounidense, sólo 52 contemplan la obstrucción como única ofensa criminal.

De esos 52, sólo 27 están actualmente cumpliendo una sentencia.

Los otros cargos contra Fischer

El expolicía también enfrenta otras acusaciones criminales como agresión a un oficial de la Policía e ingresar a un edificio gubernamental de acceso restringido sin autorización.

Esos cargos no fueron objeto de análisis por parte de la Corte Suprema, por lo que mantienen su vigencia.

Fiscales estadounidenses sostienen que Fischer se unió a la turba que irrumpió en el Capitolio desde su ala este. El acusado se desempeñó como oficial de la Policía en North Cornwall Township, Pennsylvania.

