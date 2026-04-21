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Congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, renuncia antes de comparecer ante el Comité de Ética

El mes pasado la demócrata fue declarada culpable de 25 violaciones del código ético de la Cámara de Representantes, en las cuales estaba la mezcla de fondos de campaña y personales

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Por:N+ Univision
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Este martes 21 de abril, la representante demócrata de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, renunció a su cargo antes de comparecer ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes en una audiencia sobre posibles sanciones.


El mes pasado la demócrata fue declarada culpable de 25 violaciones del código ético de la Cámara de Representantes, en las cuales estaba la mezcla de fondos de campaña y personales.

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¿De qué más se le acusa a Sheila Cherfilus-McCormick?

Cherfilus-McCormick llegó a ser acusada formalmente en el año 2025, en donde por un jurado federal, se le señalaba de robar hasta 5 millones de dólares de los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ( FEMA), dinero el cual supuestamente intentó blanquear para financiar su campaña al Congreso en el año 2021.

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Sin embargo, Cherfilus ha negado que haya cometido esas acusaciones y las justificó como un “error contable” y ha calificado el proceso como una “cacería de brujas”.

Sheila llegó a decir que el Comité le impidió defenderse y que por eso no podía quedarse con los brazos cruzados, dejando que “pisoteen sus derechos” y manchen su buen nombre. Durante la audiencia previa del Comité de Ética, Cherfilus no quiso testificar e invocó su derecho a la Quinta Enmienda a no autoincriminarse. Por lo que su abogado William Barzee dijo que debieron haberle permitido un juicio ético exhaustivo, en el que se pudieran haber presentado testigos y pruebas.

No faltó el apoyo a la demócrata, porque un grupo de simpatizantes intervino con el argumento de que la decisión del comité podría dejar a cientos de miles de personas sin representación en el Congreso y exhortó a los legisladores a continuar con el proceso. “Nuestras comunidades merecen estabilidad. Nuestras voces merecen ser escuchadas. Y nuestro derecho a la representación debe ser protegido”, decía la carta de líderes religiosos locales y dirigentes sindicales.

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Asimismo, antes de que anunciara su renuncia, el representante republicano de Florida, Greg Steube, declaró que impulsaría una votación para intentar expulsar a la congresista tras la audiencia sobre la sanción.

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El presidente del Comité de Ética, Michael Guest, leyó en voz alta la carta de renuncia de la congresista, la que decía que no se trató de un juicio precipitado, como algunos afirman, sino de un proceso muy deliberado sobre acusaciones que eran "extremadamente graves y complicadas".

Cabe destacar que esta es la tercera miembro de la Cámara de Representantes que renuncia en una semana, después del representante republicano Tony Gonzales de Texas y del representante demócrata Eric Swalwell, quienes fueron acusados de conducta sexual inapropiada.

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